Wenn Tandems Themen in Comic-Manier in Szene setzen

Der dreitägige Workshop "Comic-Journalismus" erprobte sich an lokalen Themen — Comic-Reportagen als Thema beim Poetenfest

ERLANGEN - Die bis zum 26. August laufende Ausstellung "Zeich(n)en der Zeit – Comic-Reporter unterwegs" im Stadtmuseum Erlangen, die anlässlich des 18. Internationalen Comic-Salons konzipiert und realisiert wurde, zeigt, wie sehr sich Comics, Literatur und Journalismus annähern und sich gegenseitig durchdringen und ergänzen können. Nun ist in einem Workshop, organisiert vom Kulturamt Erlangen in Kooperation mit dem Stadtmuseum und den Erlanger Nachrichten, im Vorfeld des diesjährigen Poetenfests erkundet worden, wie gut sich diese Kombination auch für den Lokaljournalismus eignet, wie fruchtbar Reporter und Comiczeichner zusammenarbeiten können.

Erkundete gemeinsam eine besondere Attraktion des Botanischen Gartens: Das Tandem Marc Mirowsky (Journalist) und Kathrin Rödl (Comic-Zeichnerin) in der Neischl-Höhle. Foto: Erich Malter



Um es vorwegzunehmen: Es funktioniert gut, es ist eine fruchtbare Zusammenarbeit. Das Tandem Reporter/Zeichner ist dabei den gleichen Grundsätzen des seriösen Journalismus unterworfen, wie es das Tandem Journalist/Fotograf ist – der Zeichner hat allerdings andere Ausdrucksmittel, auf die der schreibende Kollege eingehen sollte.

Grundsätzlich aber gilt erst einmal: Wie gut gelingt es, den recherchierten Beitrag – ob Bericht, Reportage oder Feature – so objektiv wie möglich und für den Leser nachvollziehbar zu machen? Dabei stellen sich dem Zeichner die gleichen Probleme wie dem Schreiber: Was bilde ich – auch mit Worten – ab, was lasse ich weg, weil unerheblich für den geschilderten Sachverhalt? Und: Inwieweit färbt die stets notwendige Verdichtung aller recherchierter Fakten einen Bericht (oder eine Reportage) so stark subjektiv ein, dass Objektivität und Glaubwürdigkeit Schaden nehmen?

Zudem zeigt sich, wie sehr die Zusammenarbeit Reporter/Zeichner erst noch eingeübt werden muss. Denn während in Frankreich, den Niederlanden und den USA in den letzten Jahren zahlreiche comic-journalistische Initiativen aus dem Boden geschossen sind, so erzählt es die Journalistin Lilian Pithan aus Berlin, wird die Disziplin im deutschsprachigen Raum noch kritisch beäugt. Das erscheine ihr verwunderlich, werde doch im Journalismus nahezu obsessiv nach neuen, innovativen Formaten gesucht.

Gezielt zusammengebracht

Pithan hat deswegen zusammen mit ihrem Hamburger Zeichner-Kollegen Sascha Hommer bereits mehrere Comic-Journalismus-Workshops geleitet, unter anderem im Rahmen des vielbeachteten Projekts "Alphabet des Ankommens" des Deutschen Comic-Vereins, der auch von der Bundeszentrale für Politische Bildung unterstützt wurde und das Ergebnis in einer beachtenswerten Publikation zusammengefasst hat. Das 2017 begonnene Projekt war das erste innerhalb Deutschlands, in dem Zeichnerinnen und Zeichner mit Journalistinnen und Journalisten gezielt zusammengebracht wurden.

Oft fingen – so erklärt Lilian Pithan – die Fragen schon bei der Bezeichnung an: Was soll Comic-Journalismus überhaupt sein? Grundsätzlich erst einmal das, was der Begriff ausdrückt: journalistische Beiträge jeglichen Formats in Comic-Form. Das können alle denkbaren journalistischen Formate sein wie Hintergrundberichte, Interviews, Reportagen oder Features.

Siegeszug der Fotografie

Historisch betrachtet ist die Kombination journalistischer Texte und grafischer Elemente nichts Neues. Vor der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert waren Presse-Illustrationen weit verbreitet. Dem Siegeszug der Fotografie konnten sie jedoch kaum etwas entgegensetzen. Auch wenn Presse-Illustrationen nie ganz ausstarben – beispielsweise setzte das Erlanger Tagblatt in den 50er und 60er Jahren luftig-lockere Zeichnungen von Bernhard Postner zur Bebilderung von Rezensionen ein – dauerte es bis in die 1990er Jahre, bis Journalismus und Zeichnung wieder spektakulär zueinander fanden.

Seither aber interessieren sich mehr Comic-Zeichnerinnen und -Zeichner für das Format Reportage, suchen Reporter nach der Bebilderung durch Zeichner. Eine Tradition, die auch der Erlanger Zeichner Michael Jordan in die Gegenwart rettete: Seine Gerichtszeichnungen – während der Verhandlungen ist das Fotografieren in deutschen Gerichtssälen verboten – vom Reemtsma-Prozess schafften es in die Wochenzeitung Die Zeit. Für die aus dem Raum Nürnberg stammenden Journalisten Jennifer Rieger, Marc Mirowsky, Veronika Kügle, Clemens Heydenreich und Björn Bischoff war das Treffen auf die Zeichner(innen) Michael Jordan aus Erlangen, die Berlinerin Beatrice Davies und die Nürnberger(innen) Kathrin Rödl, Martina Schradi und Benedikt Beck schon deswegen spannend, weil man sich erst noch – auch über die Diskussion der Beiträge – "finden" musste.

Ausstellung der Ergebnisse

Schließlich beackerten die fünf Paare Themen wie die Gentrifizierung des Zollhausviertels und des Wohngebiets rund um die Philosophische Fakultät, die in einem heißen Sommer besonders gefragte Attraktion des Botanischen Gartens (die Neischl-Höhle) oder auch den Besuch bei einem wunderbar eigensinnigen Fahrradbastler. Im Anschluss an den Workshop werden die Ergebnisse im Rahmen des 38. Erlanger Poetenfests (23. bis 26. August) im Kunstverein und danach in den EN-Redaktionsräumen ausgestellt, einige der Reportagen werden dieEN veröffentlichen.

Die Workshop-Zusammenarbeit im Brunnensaal des Stadtmuseums fand in einer fruchtbaren Atmosphäre statt, konnte doch die Ausstellung der Comic-Reporter im Foyer immer noch Anregungen geben. Beispielsweise auch bei der Frage nach der Objektivität des Journalismus.

PETER MILLIAN