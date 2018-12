Wer bezahlt Wegebau zwischen Erlanger Stadtteilen?

ERLANGEN - Die Bürger und der Ortsbeirat von Kosbach, Häusling und Steudach fordern vehement eine Radwegeverbindung zwischen den drei Stadtteilen. Weil es auf der Ämterebene offenbar keine Lösung gibt, strebt der Ortsbeiratsvorsitzende nun eine politische Lösung an.

Die Feldwege zwischen Kosbach, Häusling und Steudach werden von den Bürgern gern genutzt. Statt einen teuren Rad- und Fußweg neben der Straße zu bauen, könnte man die Wege besser ausbauen, schlagen sie vor. © Klaus-Dieter Schreiter



Seit Jahren fordern die Bürger im Stadtwesten eine sichere Rad- und Fußwegeverbindung zwischen den drei Stadtteilen Kosbach, Häusling und Steudach. Die Reitersberg- und Kieselbergstraße, die die drei Ortsteile miteinander verbinden, seien so schmal, dass Radfahrer und Fußgänger vom motorisierten Verkehr gefährdet würden, sagen sie.

Ein neuer Rad- und Fußweg neben der Fahrbahn einschließlich einer Brücke über die Bimbach würde geschätzt allerdings 700 000 Euro kosten. Das sei unverhältnismäßig, meinen auch die Ortsbeiräte, und haben darum vorgeschlagen, die bestehenden Feldwege so auszubauen, dass sie von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden können. Sie verlaufen zwar nicht geradlinig zwischen den Ortsteilen, seien aber trotzdem geeignet, finden die Bürger.

Diese als öffentliche Feld- und Waldwege gewidmeten Wege werden von landwirtschaftlichem Verkehr genutzt, und die Unterhaltspflicht liegt bei den Landwirten. In einer Stellungnahme des Tiefbauamts heißt es nun, für landwirtschaftliche Wege, die in der Unterhaltspflicht der Anlieger seien, aber eine besondere Bedeutung für den Radverkehr hätten, "wird seitens des Tiefbauamtes bis dato in vergleichbaren Fällen anderweitiger Ortsteile ausschließlich ein Materialkostenzuschuss für anstehende Unterhaltsarbeiten gewährt".

Darunter versteht das Tiefbauamt die Kostenübernahme für Schotter und ein Sand-Splitt-Gemisch. Für das Aufbringen auf die Wege müssten also die Landwirte aufkommen.

"Das ist ein No-Go"

Die Verantwortung und die Kosten des Wegebaus auf die Landwirte abzuwälzen, könne man vergessen, meinte der Ortsbeirat Martin Dengler. "Das ist ein No-Go." Christoph Oberle wies zudem darauf hin, dass beispielsweise die landwirtschaftlichen Wege in Membach und Heßdorf auch ausgebaut worden seien. "Wir sind eine Fahrradstadt, da muss das doch auch bei uns möglich sein". Während der Betreuungsstadtrat Philipp Dees darauf hinwies, dass die Stadt die Radwege nach einer Prioritätenliste baue, und Kosbach, Häusling und Steudach "nun mal nicht das Zentralste" seien, meinte seine Kollegin Birgit Marenbach, sie habe noch nie ein Problem gehabt, um mit dem Fahrrad von Kosbach nach Häusling zu kommen.

Zwar wurde vorgeschlagen, der in Gründung befindliche Verein "Heimat ERhalten", der aus der gleichnamigen Bürgerinitiative hervorgehen soll, solle sich im Rahmen des von ihm geforderten "Masterplans" darum kümmern.

Der Ortsbeiratsvorsitzende Sven-Wulf Schöller strebt jedoch eine politische Lösung an. Er will darum mit den einzelnen Stadtratsfraktionen Kontakt aufnehmen, um dort für Zustimmung zu werben.

KLAUS–DIETER SCHREITER