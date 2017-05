Wer profitiert von der Erlanger Bergkirchweih?

Stadt verdient mit dem Fest nichts - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Tag noch. Dann brummt es wieder am Erlanger Berg. Und die Kassen der Wirte und Schausteller klingeln. Doch wie sieht es mit der Stadt aus? Macht auch sie ein Geschäft mit der Bergkirchweih? Die EN haben bei Konrad Beugel, dem Wirtschaftsreferenten der Stadt, nachgefragt.

Der „Berg“ bringt für die Stadt nicht das große Geld. © Harald Sippel



Der „Berg“ bringt für die Stadt nicht das große Geld. Foto: Harald Sippel



Wie viel verdient die Stadt mit der Bergkirchweih? Bei dieser Frage muss der Erlanger Wirtschaftsreferent lachen. "Wir erzielen keinen Gewinn", stellt er sofort klar. "Wir machen einen Verlust in Höhe eines mittleren sechsstelligen Euro-Betrags." Und dann schiebt er noch nach: "Wir haben nie gesagt, dass wir die Kirchweih machen, weil wir Geld verdienen wollen." Vielmehr gehe es um Kultur, Brauchtum, Tradition — und darum, dies beizubehalten.

Geld bekommt die Stadt natürlich aber doch — von den Schaustellern und den Wirten. Die zahlen zweimal: zum einen Platzentgelte, zum anderen Teilnahmeentgelte.

Bei der Verpachtung der Plätze aber verdient nicht nur die Stadt. 85 Prozent des Festgeländes ist Eigentum der Stadt, 15 Prozent gehört privaten Eigentümern. "Nahezu der ganze Kellerbereich ist privat", sagt Konrad Beugel. Das Bedauern über diesen Umstand ist ihm dabei anzumerken. Der Wirtschaftsreferent zählt die Keller der Reihe nach auf. Lediglich am Erich-Keller gehöre vieles der Stadt. Doch das Schankhäuschen wiederum sei in Privatbesitz. Genauer: Es gehört Tucher. Manche der Sitzflächen wiederum gehören der Stadt — und werden von ihr verpachtet. "Doch Fakt ist", sagt Beugel, "wir verpachten keinen einzigen Keller".

Vor allem über die Teilnahmeentgelte nimmt die Stadt laut Beugel also Geld ein. "Diese werden den Wirten und Schaustellern in Rechnung gestellt." Und vor allem über die Teilnahmeentgelte versuche die Stadt, alle ihre Kosten, die sie auf dem Festgelände hat, wieder hereinzuholen — "mit dem Ziel einer schwarzen Null", so Beugel.

Unter den Bergkirchweih-Ausgaben der Stadt nehmen die Sicherheitsmaßnahmen einen wesentlichen Teil ein. So zum Beispiel die Geländer. Oder dieses Jahr erstmals aus Sicherheitsgründen das Positionieren eines Lastwagens an der Essenbacher Brücke. Dazu gehören auch die Rettungsinseln, darunter die am Martin-Luther-Platz. Oder auch Müllabfuhr, Reinigung, Rettungskräfte, Feuerwache.

Auch die Klohäuschen, die letztes Jahr erstmals am Fuß des Bergs aufgestellt wurden, schlagen bei der Stadt zu Buche.

Letzteres hat im Übrigen im vergangenen Jahr gleichzeitig dazu geführt, dass die Stadt weniger Geld bekommen hat. Denn weil diese damals neu eingeführte Maßnahme gegen die Wildpinkelei so erfolgreich war, hat die Stadt weniger Bußgeldbescheide verschickt. Trotzdem nahm die Stadt mit Ordnungswidrigkeiten noch knapp über 20 000 Euro ein.

Doch das nur am Rande. Und wenn es ums "große" Geld geht? Da sei die Stadt darauf angewiesen, "dass hier ehrliche Steuererklärungen abgegeben werden", betont Beugel. Bei der Frage, ob die Verkürzung der Sperrzeit bei den Kneipen in der Innenstadt eine relevante Einnahmequelle auch für die Stadt sei, verweist Beugel ebenfalls darauf, dass er dies nicht rechnerisch seriös beantworten könne. "Man sieht doch, wie voll die Stadt nachts ist, und man sieht, wie viel die Leute trinken", sagt er nur. Einige Festwirte jedenfalls, so viel stehe fest, "verdienen doppelt: am Berg und after Berg".

EVA KETTLER