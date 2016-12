Werner Koczwara in Erlangen

ERLANGEN - Mit seinem Programm „Einer flog übers Ordnungsamt“ ist der Kabarettist Werner Koczwara im voll besetzten Theater „fifty fifty“ aufgetreten.

Kam gut an beim zahlreich erschienenen Publikum im „fifty fifty“: Werner Koczwara. © privat



Was ist gut, was ist böse? Die Entscheidung sei schwerer, als man denkt, meint Werner Koczwara. Übertragen auf das Publikum im „fifty fifty“ heißt das den Ausführungen des Kabarettisten zufolge: 150 Personen sitzen vor der Bühne – oder anders ausgedrückt: „zehn Jahre Führerscheinentzug“ oder auch „100 000 Euro wegen Verkehrsdelikten“, um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Das Böse ist also immer und überall, könnte man meinen. Das Publikum lacht und fühlt sich nicht auf die Füße getreten.

Er begrüße die Zuschauer aufs angenehmste, hat Werner Koczwara — ein immer wieder gern gesehener Gast in Erlangen — gleich eingangs gesagt. Aufs angenehmste unterhält er die Zuschauer dann auch, ohne politische Spitzen, aber nicht ohne Tiefgang. Das Sujet, auf das er sich spezialisiert hat, die oftmals absurd anmutenden Formulierungen in Gesetzestexten, haben für sich allein genommen schon reichlich Unterhaltungswert. Oder dann auch der Inhalt dieser Gesetzestexte. Und das gleiche gilt für Gerichtsurteile.

Beispiel gefällig? „Blinde Unternehmer sind von der Mehrwertsteuer befreit. Dies gilt nicht, wenn der blinde Unternehmer Branntwein herstellt“, heißt es im Umsatzsteuergesetz. „In Räumen, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, darf nicht gejagt werden“, so die Regelung durch das Landesjagdgesetz.

„Ein kleines Insekt in einem großen Suppentopf ist kein Reisemangel“, hat das Amtsgericht Mönchengladbach festgelegt. Und ein Urteil des Amtsgerichts München lautet: „Schnee auf dem Fahrzeugdach gehört dem Fahrzeughalter.“

An einen Beamtenwitz erinnert das folgende Urteil des Sozialgerichts Dortmund: „Verletzt sich ein Beamter, weil er während der Arbeit einschläft und vom Stuhl fällt, so ist dies ein Arbeitsunfall.“

Die weiteren Ausführungen und Erklärungen, mit denen Werner Koczwara seine juristische „Sammlung“ ergänzt, führen das Ganze über das reine Witzeerzählen hinaus und machen den Abend zu einer runden Sache.

