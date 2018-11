Werteerziehung begeisterte Erlanger Pestalozzischüler

Integrationsprogramm "WerteRaum" machte an Grundschule Station - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Woche lang durften Schüler der Pestalozzischule Werteerziehung auf besondere Art genießen.

Die Pädagogen der Münchener Spieleagentur spiel & sport team GmbH hatten jede Menge didaktisches, technisches und schülergerechtes Material dabei, die Kinder der Pestalozzischule waren begeistert bei der Sache. © Harald Sippel



Die Pädagogen der Münchener Spieleagentur spiel & sport team GmbH hatten jede Menge didaktisches, technisches und schülergerechtes Material dabei, die Kinder der Pestalozzischule waren begeistert bei der Sache. Foto: Harald Sippel



"Für die Schüler war diese Woche ein Highlight": So fasst Lehrer Markus Paus zusammen, wie das Projekt "WerteRaum" in der Pestalozzischule ankam. In Workshops befassten sich die Zweit- und Drittklässler mit Umgangsformen, Gleichberechtigung, Festen im Jahreskalender, Esskultur, Bildung und Beruf sowie Werten wie Respekt, Toleranz, Gemeinschaft.

Dass dies alles in bunten Zelten stattfand, die eigens auf dem Sportplatz aufgebaut worden waren, und von Mitarbeitern einer Münchener Agentur durchgeführt wurde, erhöhte den Reiz. Die Themen, die sonst in der Schule oft eher untergehen, wurden hier jedenfalls gebührend von allen Seiten beleuchtet — mit Mitteln, die Lehrer nicht haben.

Das Modellprojekt "WerteRaum", für das Schulen sich bewerben können, wurde initiiert durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Es stellt die spielerische Wertevermittlung in den Mittelpunkt und soll zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund beitragen.

Finanziell ermöglicht wurde es an der Pestalozzischule von der Alexander Beck Kinderfonds Stiftung.

ek