Wespe löst Unfall bei Erlangen aus

ERLANGEN - Zwei ungewöhnliche Unfälle auf der A 73 haben am Sonntagnachmittag die Erlanger Polizei auf den Plan gerufen.

Eine Wespe (Symbolbild) hat eine Autofahrerin so irritiert, dass sie an die Mittelleitplanke der A 73 fuhr. © Anna Meyer



Der erste ereignete sich um 12.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Erlangen-Bruck.

Eine 69-jährige Rentnerin aus Niederbayern war mit ihrem Golf in Richtung Bamberg unterwegs, als sich ein ungebetener Passagier einschlich. Eine Wespe war in den Fahrgastraum gelangt und hatte die Fahrerin so aus der Fassung gebracht, dass diese ihren Wagen gegen die Mittelschutzplanke lenkte. An dieser entstand kein Schaden, und auch die Fahrerin überstand die Wespenattacke unbeschadet.

Ihr Pkw erlitt jedoch solche Streifschäden, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei konnte ihr helfen und die Tür öffnen. Das nutzte schließlich auch die Wespe, um sich aus dem Staub zu machen.

Nur knapp zwei Stunden später schepperte es auf der Fahrbahn in Gegenrichtung. Ein 65-jähriger Rentner aus Nürnberg war mit einem Pkw-Gespann auf der A 73 in Richtung Süden unterwegs.

Auf seinem offenen Anhänger transportierte er einen Rasenmäher. Der Mäher war wohl gut verzurrt, aber der Grasfangkorb nicht.

Er löste sich während der Fahrt und flog in hohem Bogen auf die Fahrbahn. Ein 59-jähriger Porschefahrer aus dem Rheinland folgte dem Gespann zufällig. Er konnte dem Korb nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fangkorb.

Glücklicherweise wurde auch hier niemand verletzt und die Sachschäden hielten sich in Grenzen, da nur die vordere Kennzeichenhalterung des Porsches leicht beschädigt wurde.

