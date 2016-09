Wheelie endet für Biker mit Oberschenkelbrüchen

Weisendorfer Straße für 45 Minuten gesperrt - 28-Jähriger in Chirurgie - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Schwerer Unfall auf der Weisendorfer Straße: Ein 28-jähriger Motorradfahrer kollidierte dort auf seiner Maschine mit einem entgegekommenden Auto. Laut Zeugenaussagen soll er zuvor einen Wheelie gemacht haben. Der Unfall hatte für den Mann schmerzhafte Folgen.

Der 28-Jährige war in Richtung Erlangen unterwegs, als er mit dem Auto zusammenstieß. Er soll zuvor nach seinem Fahrmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er erlitt durch den Unfall Brüche in beiden Oberschenkeln, der Rettungsdienst brachte ihn in die Chirurgie. Die Autofahrerin kam ebenfalls in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro laut Polizeimeldung. Die Weisendorfer Straße musste für 45 Minuten gesperrt werden. Den Verkehr leiteten die Einsatzkräfte in dieser Zeit über den Heusteg um.

Ein Wheelie bezeichnet das Fahren auf dem Hinterrad des Motorrads, während das Vorderrad in der Luft ist. Auf Nachfrage bei der Polizei heißt es: Jeder Verkehrsteilnehmer muss gewährleisten, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug hat und jederzeit auf alle Situationen reagieren kann - was bei einem Wheelie nicht gegeben ist.

bb

