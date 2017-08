Wie eine junge Hessin Erlangen lieben lernte

ERLANGEN - Zunächst hatte die Hessin Selina Bettendorf von Erlangen noch nie etwas gehört. Das änderte sich aber schnell, als sie in der Stadt ankam. Hier der ganz persönliche Bericht der EN-Mitarbeiterin.

Hessen-Mädle Selina bei ihrer ersten „Berg“-Erfahrung. Foto: Harald Sippel



was und wo ist das denn? Das habe ich mich vor zwei Jahren gefragt, als ich studienbedingt hierher ziehen musste. Tatsächlich hatte ich noch nie etwas von Erlangen gehört und wollte schon gar nicht hierher ziehen. Jetzt muss ich schon wieder weiter und bin so traurig, dass ich beschlossen habe, eine Liebeserklärung zu schreiben.

Natürlich sitze ich während ich diesen Text schreibe im Schlossgarten, einem der schönsten Orte auf der Welt. Ich weiß noch wie ich mich direkt heimisch gefühlt habe, als ich festgestellt habe, dass die Straße die zum Schlossgarten führt, quasi die einzige in Erlangen ist. Läuft man immer die Hauptstraße entlang, hat man fast ganz Erlangen gesehen. (Sorry an alle, die in den Vierteln außerhalb wohnen). Abgesehen davon trifft man auf dem Weg durch die Innenstadt auch immer jemanden, den man kennt. Die Welt, oder zumindest Erlangen, ist klein.

Viel gewöhnungsbedürftiger fand ich dafür den fränkischen Akzent. Nachdem ich mich länger mit einer neu gewonnenen Freundin unterhalten habe, habe ich sie unterbrochen und gefragt warum sie andauernd "ein wenig" sagt, obwohl das gar nicht in den Satz reinpasst. Inzwischen habe ich mich an "aweng" und "fei" so gewöhnt, dass ich es selbst manchmal sage. Ist fei auch ganz praktisch. Nach mehreren Besuchen auf dem Schlossstrand und der Erlanger Waldweihnacht weiß ich auch was "Drei im Weggla" sind und dass die Franken sowieso cooler sind, als der Rest der Welt. Auf der Arbeit habe ich dann noch gelernt, dass "basst scho", hier das größte Kompliment ist.

Dieselbe Person, die mir erklärt hat was "aweng" bedeutet, meinte übrigens auch, dass ich nie Erlangerin sein kann, wenn ich kein Fahrrad fahre. Noch ein Pluspunkt für Erlangen. Innerhalb von fünf Minuten ist man einmal durch die Stadt, oder zumindest von der WG bis zur Uni gefahren. Erlangen ist die Fahrradstadt unter den bayerischen Großstädten. Dabei kommt es bei so vielen Fahrradfahrern auch immer wieder zu Zusammenstößen.

Wie durch ein Wunder ist in solchen Fällen aber immer ein Medizinstudent in der Nähe, der mal eben erste Hilfe leisten kann. Nicht umsonst heißt Erlangen Universitäts- und Medizinstadt. Obwohl — wenn die nach der ersten Hilfe von Shwachmann-Diamond Syndrom erzählen, könnte man meinen, man hat es mit einem Bänker zu tun.

Dabei wissen wir doch eigentlich, wenn jemand in Erlangen wohnt ist er entweder Student oder Siemensianer. Für arme Studenten bietet die Unistadt tolle Möglichkeiten. Wir können Dienstag den Studententag im Kanapee nutzen und billige Pizza essen oder im Sommer das kostenlose Open Air Kino beim E-Werk genießen. Oder wir freuen uns darüber, dass wir von den Arcaden aus mit dem Bus in nur 20 Minuten beim Flughafen sind, von dem aus man mit Ryanair oder Wizzair für fünf Euro durch Europa fliegt.

Als wären das noch nicht genug Vorteile unserer schönen Stadt, ist Erlangen groß genug für alles was man braucht und doch so klein, dass wir von Terroranschlägen und G20 Randalen verschont bleiben. In Großstädten sind Polizisten wegen Schießereien unterwegs, in Erlangen beschäftigen sie sich damit, Fahrradfahrer ohne Licht anzuhalten.

Außerdem kann man hier auch immer in Ruhe einkaufen. Während im Nürnberger Hauptbahnhof der "Lidl" regelmäßig wegen Überfüllung geschlossen ist, ist einkaufen in Erlangen immer entspannt. Überfüllt ist es bei uns nur zwei Wochen im Jahr auf dem Berg – oder während der Klausurenphase in der Bibliothek. Zur Prüfungsphase stehen Studenten um kurz vor acht bis auf die Straße vor der Bibliothek Schlange, um einen begehrten Lernplatz zu bekommen. Wer keinen Sitzplatz ergattert, lernt auf dem Boden zwischen den Bücherregalen. Ähnlich sieht es auch in den Lernpausen vor Frozen Jogurt, Süß und Würzig, Tacos oder den Bänken im Schlossgarten aus. Wir wissen doch alle, dass am Ende nur noch die Bank im Schlossgarten frei ist, die keine Lehne mehr hat.

Im Schlossgarten sind wir alle. Die Studenten die Gitarre spielen und singen, die Akrobatik machen oder auf der Slackline rumturnen, die Wikingerschach spielen, die sich im Bikini sonnen, die mit dem Partner rumknutschen oder in einer Gruppe Karten spielen.

Und allerspätestens nachdem man einmal beim Laufgelage mitgemacht hat, sieht man unter diesen Leuten irgendjemand, den man kennt.

