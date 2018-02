Wie Erlanger Genossen die GroKo-Frage sehen

ERLANGEN - Große Koalition — ja oder nein? Bis Freitag müssen die Wahlbriefe der SPD-Mitglieder in Berlin eingegangen sein. In Erlangen führt die Entscheidung noch zu heftigen Debatten, wie ein Treffen des Unterbezirks zeigte.

Der Raum an diesem Freitag ist gut gefüllt, das Interesse der neuen und alten SPD-Mitglieder an der Veranstaltung im Haus des Handwerks ist groß: Kein Wunder, steht bei dem Treffen doch noch einmal die Mitgliederabstimmung zu einer (möglichen) Koalition mit der Union im Zentrum. Bis zum nächsten Freitag sollen die Wahlbriefe im Postfach des Vorstands in Berlin eingegangen sein.

Rund 463 000 Sozialdemokraten können damit über eine Neuauflage der Großen Koalition ("GroKo") bestimmen, darunter rund 1300 aus dem Unterbezirk Erlangen, zu dem Stadt und Landkreis gehören.

Schwierige Entscheidung

Mehrere Dutzend davon haben sich genau eine Woche vor diesem 2. März in dem Gebäude direkt neben dem August-Bebel-Haus versammelt, um Informationen zu erhalten, Meinungen austauschen — und auch um die Stimmung auszuloten. Eines wird an diesem Abend mit leidenschaftlichen und heftigen Debatten klar: Keiner der anwesenden Genossen macht sich die Entscheidung leicht.

Egal, ob sich Mandatsträger wie die Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich, Kommunalpolitiker wie der Stadtrat und Unterbezirksvorsitzende Dirk Goldenstein oder die sogenannte Basis zu Wort melden: Wer sich für eine Fortsetzung von Schwarz-Rot ausspricht und dabei vor allem auf die im Koalitionsvertrag ersichtliche SPD-Handschrift etwa bei Gesundheit oder Arbeitnehmerrechten hinweist, erwähnt dabei fast immer auch die andere Seite, die Argumente, die dagegen sprechen, wie Vertrauensverlust bei den Wählern oder mangelnden Spielraum zur eigenen Profilschärfung.

Die Gegner wiederum führen unter anderem ebenfalls diese Punkte als "Schwachstellen" an, ohne aber die Pro-"GroKos", die in diesem Kreis wohl in der Minderheit sind, auch nur annähernd zu verunglimpfen.

Rudn 463 000 SPD-Mitglieder können darüber abstimmen, ob ihre Partei Juniorpartner in einer Großen Koalition werden soll. Foto: Peter Steffen/dpa



Das Dilemma bringt Goldenstein auf den Punkt: "Die Lage für die SPD ist nicht rosig", sagt er, "was wir auch machen, es ist irgendwie immer falsch." Er selbst hat sich bis zu diesem Abend am Votum noch nicht beteiligt. Er will erst sehen, wie sich die Mitglieder seines Unterbezirks positionieren, erläutert er vor Beginn der Diskussion dieser Redaktion.

Doch angesichts der gegenwärtigen Weltlage mit "unberechenbaren Herrschern" wie in Russland, der Türkei und in den USA tendiert er doch eher für eine Regierungsbeteiligung der SPD. Am Ende der mehrstündigen Debatte steht für Goldenstein fest: "Ich werde mit Ja stimmen."

Bei den anwesenden SPD-Mitgliedern hingegen überwiegt hauchdünn ein "Nein". Das kristallisiert sich nach zahlreichen, auf drei Minuten beschränkten, Redebeiträgen und Zwischenfragen langsam, aber sicher heraus. Mitte Januar hatte sich der Unterbezirk nach den Sondierungsverhandlungen noch vehementer gegen eine GroKo gestellt: "Die Ablehnung hat sich zwar abgeschwächt, ist aber noch vorhanden", sagt Goldenstein.

Prominenteste GroKo-Kritiker sind bei dieser Generaldebatte Fraktionschefin Barbara Pfister, der Kreisvorsitzende Dieter Rosner sowie die Stadträte Felizitas Traub-Eichhorn und Philipp Dees. In ihren Statements stehen etwa die Ängste vor einem weiteren Glaubwürdigkeitsverlust, den der "Zick-Zack-Kurs und die jüngsten internen Personalquerelen" (Rosner) mit verschuldet hätten im Mittelpunkt. Nur in der Opposition könne der zunehmenden sozialen Ungerechtigkeit (Pfister) durch eine "Re-Sozialdemokratisierung der SPD" (Rosner) entgegengewirkt werden.

Und das Parteivolk? Hat ebenfalls große Angst vor einem weiteren Bedeutungsverlust ihrer alten, einst so stolzen Tante SPD. Genosse Gert Büttner zum Beispiel hält die Beschlüsse zur Befristung von Arbeitsverträgen für noch lange nicht ausreichend. "Die SPD-Position wird in einer Großen Koalition nicht erkennbar sein", ruft er ins Mikrofon, "wir bringen nicht mehr Sozialdemokratie in die Politik, wenn wir den Unionskurs unterstützen."

96 Neueintritte

Auch rund 20 neue Mitglieder (zwischen Jahresbeginn und 6. Februar gibt es 96 Eintritte) sind zu der Veranstaltung gekommen, bei etlichen liegt das nigelnagelneue Parteibuch auf dem mit SPD-Servietten geschmückten Tisch. Dorothea Geiger hat der Bonner SPD-Sonderparteitag, bei dem sich die Delegierten nach emotionalen Debatten für Koalitionsverhandlungen aussprachen, zum Beitritt animiert. "Ich will meinen Beitrag leisten", sagt sie in einer Vorstellungsrunde vor Beginn des Diskurses.

Obwohl sie erst frisch dabei ist, meldet sich Dorothea Geiger später mit einem eindringlichen Appell an ihre Mitgenossen zu Wort: "Stimmt für den Koalitionsvertrag, geht hinein die Verantwortung und lasst uns gemeinsam gestalten."

