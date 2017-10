Kurz nach 22 Uhr überquerte ein Autofahrer den Kreisverkehr nach der Kurt-Schumacher-Straße in Erlangen. Er fuhr dabei über die mittlere Grünanlage und überschlug sich schließlich in der Böschung. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Kreisverkehr musste für eine Stunde gesperrt werden.

Eine Apfelsortenausstellung mit 150 Apfel- und Birnensorten gibt es im Botanischen Garten in Erlangen zu sehen. Bei der Eröffnung war auch Pomologen Friedrich Renner zu Gast.

Am Dienstagabend mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber ausrücken. Die Anwohner des Gebäudes in Eschenau konnten sich retten, ein 20-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Brand war schnell gefunden: Es handelt sich laut Polizei um vergessenes Küchengut auf dem Herd.