Wieder Trickdiebe in Erlangen auf Tour

ERLANGEN - Wieder haben bislang unbekannte Trickdiebe im Stadtsüden von Erlangen zugeschlagen.

Am Dienstag, 5. Februar 2018, klingelte gegen 15 Uhr eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür einer Seniorin in der Strümpellstraße. Als die 92-Jährige öffnete, bat die Unbekannte unter einem Vorwand, in die Wohnung eingelassen zu werden. Als die Frau schließlich in der Küche des Opfers stand, lenkte sie die Seniorin geschickt ab.

Zwischenzeitlich hatte eine weitere Person die Wohnung betreten und durchgewühlt. So gelangte das Duo an eine hohe Summe Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.

Senioren geraten immer wieder ins Visier von Betrügern und Trickdieben. Der beste Schutz ist Aufklärung. © dpa, Symbolbild



Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Gegen 13.30 Uhr ereignete sich in der Memelstraße eine ähnliche Tat, die für die Betrüger nicht von Erfolg gekrönt war.

Eine ebenfalls bislang unbekannte Frau versuchte unter einem Vorwand die Wohnung einer 84-Jährigen zu betreten. Sie fragte in einer sehr aufdringlichen Art nach Stift und Zettel, um eine Nachricht für die Nachbarn der Seniorin zu hinterlassen. Diese blieb standhaft und meldete den Vorfall der Polizei.

Die verdächtige Frau ist etwa 40 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie trägt blonde Haare und spricht deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war die Täterin mit einer dunkelblauen Jacke.

