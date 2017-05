Wiedersehen mit einem Erlanger Kunstkenner

ERLANGEN - "Ein Wiedersehen" als Hommage an den kürzlich verstorbenen Kurator Jürgen Sandweg: In der Galerie des Kunstvereins ist eine vom Kunstmuseum veranstaltete Ausstellung mit Werken von Liz Bayerlein, Brigitta Heyduck und Gerhard Rießbeck zu sehen.

Ein Blick in die Ausstellung beim KVE: Hier Werke von Gerhard Rießbeck. Foto: Harald Hofmann



"Es hätte ein Wiedersehen werden sollen, nun ist es ein Abschied von einem Förderer und Kenner der regionalen Kunstszene." Der Maler Gerhard Rießbeck erinnert gleich zum Start der neuen Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins an einen Mann, der jahrelang das regionale Kunstleben mitgeprägt hat. "Ein Wiedersehen" war noch vom Kunstmuseums-Kurator initiiert worden – nach seinem Tod haben nun Mitglieder des Fördervereins Kunstmuseum die Gast-Schau beim KVE kuratiert und organisiert.

Ältere Werke (aus der wunderbaren Sammlung des Kunstmuseums) von drei Künstlern sind hier mit neuen Arbeiten kombiniert. Kräftige, ausdrucksstarke Farbigkeit trifft hier auf einen Mix aus Landschafts- und Porträt-Motiven. Glücklicherweise setzt man dabei auf eine lockere Hängung und hat die Schau nicht zu einer bloßen Präsentation von "Belegexemplaren" der Sammlung degradiert. Die Werke können so ihre Wirkung voll entfalten.

Brigitta Heyducks "Tibet — Heiliger Berg" oder das "Haus mit Lichtkegel" von Gerhard Rießbeck strahlen dabei eine fast schon mystisch-meditative Kraft aus. Beide eint die Faszination für Stimmungen und unberührte Landschaften. Heyduck (Jahrgang 1936) war in den vergangenen Jahren auch in Tansania oder auf den Lofoten — davon inspirierte Bilder sind auch in dieser Schau zu sehen — unterwegs. Rießbeck — der sich selbst zur Recht als ein Nachfolger der deutschen Romantiker sieht — hingegen ließ sich gar schon von Reisen auf Forschungsschiffen durchs Ewige Eis zu Gemälden anregen. 2005 brach er beispielsweise an Bord eines Eisbrechers in die Gewässer der Antarktis auf.

Liz Bayerleins Akt-Gemälde charakterisieren durch Farbe und Formen — und nicht durch den Versuch der fotorealistischen Wiedergabe — die Eigenschaften von Menschen. Bilder, die teilweise eine fast schon naive Unschuld ausstrahlen.

Und irgendwann landet der Redner Rießbeck während der Vernissage auch bei einem der "Wesenszüge der Kunst": "Sie ist ein Statement des Lebens im Angesichts des Todes." Eine passende Erinnerung bei einer Hommage an einen wichtigen Förderer und Vermittler der regionalen Kunst.

"Ein Wiedersehen. Hommage à Jürgen Sandweg". Das Kunstmuseum zu Gast beim KVE (Hauptstr. 72). Bis 25. Mai. Geöffnet: Do., Mi. u. Fr. 15—18, Do. 15—19, Sa. 11—14 Uhr.

