Wilde Party: 3000 Narren feiern Karibikfasching im E-Werk

Drei Tanzflächen - Beste Stimmung bis in die Morgenstunden - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Der legendäre Karibikfasching ist auch in diesem Jahr wieder eines der Highlights in der fünften Jahreszeit gewesen und hatte tausende in das Kulturzentrum E-Werk gelockt. So gut wie alle Gäste waren phantasievoll verkleidet, Musik gab es auf allen Areas, die Stimmung kochte beinahe über.

Bilderstrecke zum Thema Karibikfasching in Erlangen: Tausende Narren feiern heiße Party Bunte Kostüme und lässige Outfits: Der Karibikfasching hat am Samstag rund 3000 Narren in das Erlanger E-Werk gelockt. Auf drei Tanzflächen zeigten die Gäste ihre phantasievollen Verkleidungen und feierten bis in die Morgenstunden.



"Höchsttemperaturen im ganzen Haus" hatten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder versprochen, und dabei hatten sie nicht übertrieben. Denn es ging wieder einmal so richtig ab im altehrwürdigen Kulturzentrum. Fünf Tonnen heißer Sand war in der Kellerbühne verteilt worden, wo man auf Liegestühlen, unter Sonnenschirmen und zwischen Strohmatten echtes Karibik-Feeling mit Blick auf die Strandbar genießen konnte. Dort konnten die Gäste "heiße" Getränke wie Cuba Libre, Pina Colada, Flying Kangaroo und Coconut Kiss schlürfen, dort konnten sie ein wenig relaxen und vom nächsten Urlaub träumen.

Samba-Tänzerinnen und Party bis zum Morgengrauen

Die meisten Karibik-Fans aber tummelten sich auf den drei Tanzflächen, wo heiße Musik für allerbeste Stimmung sorgte. "Román y su Charanguita" brachte auf der Bühne moderne kubanische Rhythmen. Diese Neugründung von zehn jungen Musikern war ein echter Volltreffer, und wenn sie einmal Pause machten, sorgte DJ (und Stadtrat) José Ortega dafür, dass die Stimmung nicht abriss.

Im Großen Saal feuert DJ Carlos einen Party-Hit nach dem anderen auf die Tanzfläche. Mit dabei waren auch uralte Stimmungsmacher wie "Polonaise Blankenese", aber auch heiße karibische Rhythmen dröhnten übe die Tanzfläche. Im Tanzwerk sorgte DJ JackSon-X dafür, dass die Wände vibrierten und die Sohlen der tanzwütigen Partygänger heiß liefen. Nach Mitternacht mischte dann auch noch eine Samba-Kapelle mit Samba-Tänzerinnen das E-Werk auf, und spätestens da gab es kein Halten mehr bei den geschätzt 3000 Partygästen. So hatten alle ihren Spaß im brechend vollen, prächtig dekorierten E-Werk, wo die Stimmung erst langsam abebbte, als es draußen bereits hell wurde.

kds