Will Erlangen Schulen privat bauen?

Erste Gedankenspiele für Campus Berufliche Bildung an Drausnickstraße gab es bereits - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Holt sich die Stadt Erlangen bei der Realisierung des "Campus Berufliche Bildung" an der Drausnickstraße einen privaten Partner mit ins Boot? Noch ist dies völlig offen. Doch zumindest wurde in der jüngsten Stadtratssitzung das Szenario näher unter die Lupe genommen.

Nur für den Werkstättentrakt der Berufsschule (vorn im Bild) ist die Finanzierung bisher in trockenen Tüchern. Foto: Michael Müller



Fest steht bisher nur eines: Der Campus Berufliche Bildung wird teuer. Sollte alles so realisiert werden, wie es ein bereits erstellter Masterplan vorsieht, werden auf dem Berufsschulgelände an der Drausnickstraße bestehende Gebäude saniert und mit Neubauten — unter anderem für die Wirtschaftsschule — ergänzt. Bei 60 Millionen Euro liegt die bisher kalkulierte Investitionssumme, die die Stadt aufbringen muss. Bisher ist lediglich der Neubau des Werkstättentrakts der Berufsschule bereits in der Finanzmittelplanung enthalten und wird von der Stadt selbst gebaut.

Jetzt hat die Verwaltung auf Antrag von SPD und FDP "alternative Finanzierungkonzepte" näher unter die Lupe genommen und deren Vor- und Nachteile dargestellt. Das Praxisbeispiel zu einer "öffentlich-privaten Partnerschaft" (ÖPP oder auch "public private partnership" PPP) lieferte der Nürnberger Kämmerer Harald Riedel. In der jüngsten Sitzung des Erlanger Stadtrates berichtete er über die Erfahrungen der Nachbarstadt, die seit 2008 drei ÖPP-Projekte mit einem Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro umgesetzt hat. Dabei handelt es sich in allen Fällen um Schulen.

Der private Partner übernimmt neben dem Bau 25 Jahre lang das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement — von Hausmeisterdiensten bis hin zum Catering — , und die Finanzierungsraten werden ebenfalls über diesen Zeitraum gestreckt. Die Stadt bleibt Eigentümer, der Partner ist Auftragnehmer. Der Wirtschaftlichkeitsvorteil werde auf zehn bis 20 Prozent geschätzt, so Riedel — und sei damit sogar höher als zunächst erwartet. Bei Sanierungen sei er allerdings "wahrscheinlich geringer" als bei Neubauten.

Als Vorteile listete Riedel im Einzelnen die Kostensicherheit beim Bau, die Einhaltung der Bauzeiten, die günstigen Betriebskosten und die konfliktfreie Abwicklung des Vertrags auf. Es handele sich um ein komplexes Vertragswerk, da die lange Bindungsdauer dazu verpflichte, alles vorab festzulegen. Es sei deshalb auch ein ressourcenintensives Vertragsverfahren, räumte Riedel ein. Doch es gebe in Bayern Unterstützung durch die oberste Baubehörde. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts würde im Freistaat zu kommunalen Partnerschaften mit Privatunternehmen ermuntert, das Innenministerium habe ÖPP-Leitfäden herausgegeben, und es gebe mittlerweile "jede Menge gute Beispiele im Schulbereich". Die staatlichen Fördergelder seien die gleichen wie bei konventionellen Projekten.

Die Firmen, mit denen Nürnberg seine ÖPP-Projekte verwirklicht hat — unter Einbeziehung ortsansässiger Betriebe — , hätten funktionale und architektonisch gute Gebäude gebaut, berichtete Riedel weiter. Man habe zufriedene Nutzer.

Voraussetzung für die Durchführung von ÖPP-Projekten sei vor allem eines: Transparenz. "Wir machen die ÖPP-Schulden immer transparent", sagte der Kämmerer. Es gebe keine versteckte Kreditaufnahme, finanziert werde über öffentliche Banken

Die CSU-Stadträte äußerten sich skeptisch "angesichts einer Privatisierung durch die Hintertür". "Wir sollten uns hüten, heute dafür oder dagegen zu sprechen. Es wundert mich geradezu, dass die CSU heute schon sagt, wir sind skeptisch", meinte FDP-Stadtrat Lars Kittel. Er warne davor zu sagen, dass ÖPP "der Heilsbringer" sei. Genauso wenig aber sei es der Teufel. "Es ist eine Sache, die man sich in Ruhe noch mal anschauen muss", schloss Kittel. "Da müssen wir aber arg genau hinschauen", hielt Adam Neidhardt dagegen.

Der Erlanger Kämmerer Konrad Beugel ( CSU) konnte den Ausführungen seines Nürnberger Pendants Harald Riedel (SPD) jedenfalls mehr abgewinnen. Es komme sehr auf das Projekt an, ob ein ÖPP-Verfahren sinnvoll sei, sagte er.

EVA KETTLER