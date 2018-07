Willy Astor und mehr! Gewinnen Sie Karten für Live am See

Die Erlanger Nachrichten verlosen Freikarten - vor 1 Stunde

RÖTTENBACH - Es ist das Open-Air-Event am Dechsendorfer Weiher! Willy Astor, D’ Raith-Schwestern und viele weitere Musiker werden bei "Live am See" dabei sein. Wir verlosen Freikarten.

Schon in den vergangenen Jahren rockten die Bands den Dechsendorfer Weiher bei "Live am See". © Harald Sippel



Bei Live am See am Samstag, 21. Juli, am Ufer des Dechsendorfer Weihers treten neben Willy Astor noch "D’ Raith-Schwestern und da Blaimer", die österreichische Liedermacher-Legende Wolfgang Ambros mit Keyboarder Günter Dzikowksi und Hannes Ringlstetter mit seiner Band auf (Karten u. a. in der EN-Geschäftsstelle, Hauptstraße 38). Die Veranstaltung startet um 17 Uhr und endet gegen 23 Uhr.

Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten für dieses Songwriter-Event. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. Juli, 9 Uhr.

