Wincent Weiss in Baiersdorf: Wir verlosen "Meet and Greet"

Senkrechtstarter tritt bei der BR-Radltour auf - Treffen mit Star zu gewinnen - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - "Die Mädels im Umkreis von Baiersdorf sind schon ganz aufgeregt“, weiß Daniela Pietsch, Pressesprecherin der Stadt Baiersdorf. Der Grund: Wincent Weiss tritt im Rahmen der BR-Radltour am Mittwoch, 1. August, am Angersee in der Stadt auf. Wir verlosen zwei "Meet and Greet"-Plätze.

Wincent Weiss tritt am 1. August auf der BR-Radltour in Baiersdorf auf. © wdv Medien & Kommunikation / Oana Szekely



Der Senkrechtstarter im Musikgeschäft hat 2016 mit "Musik sein" einen Überraschungshit gelandet. Sein Album "Irgendwas gegen die Stille" ist im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen. Seine Songs sind anrührend, in seinen Texten beschreibt der 25-Jährige die Gefühlslage seiner Generation. Und auch seine neue Single "Feuerwerk" hat das Zeug zum Publikumsliebling.

Bis zu 8000 Fans können Wincent Weiss in Baiersdorf hören und sehen, und das auch noch kostenlos. Die Erlanger Nachrichten setzen noch eins drauf. Der Bayerische Rundfunk als Veranstalter der Radltour arrangiert ein "Meet and Greet" mit dem Künstler.

Dem Künstler nah sein

Zwei Fans können über die EN ein solches "Meet and Greet" gewinnen und Wincent Weiss ganz nah kommen. Aber auch wer den Sänger nicht hinter der Bühne sehen kann, hat immerhin die Chance, ihn auf der Bühne zu erleben. Es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein. Ab 17 Uhr ist Einlass auf dem Festgelände. Um 17.30 Uhr startet das Programm. Als Vorgruppe heizt die Bayern3-Band ein. Nach dem Auftritt von Wincent Weiss geht die Fete noch bis 24 Uhr weiter.

B3-Discjockeys legen Musik zum Tanzen auf. Daneben gibt es eine Vielzahl an Ständen, an denen man sich informieren kann, an denen es auch weitere Dinge zu gewinnen gibt, und natürlich auch Stände mit Essen und Getränken.

Einsendeschluss ist Samstag, der 28. Juli, um 12 Uhr. Bitte geben Sie ihren Namen und Ihre Handynummer an.

dik