"Windsbacher" singen in Erlangen

Barock trifft Moderne: Einer der führenden Chöre Europas tritt am Sonntag in der Markuskirche auf - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Am Sonntag, 28. Januar, gastiert ab 17 Uhr der Windsbacher Knabenchor unter Leitung von Martin Lehmann in der Markuskirche.

Der Windsbacher Knabenchor tourt regelmäßig durch die ganze Welt. © Foto: Kirchengemeinde St. Markus



Auf dem Programm des Windsbacher Knabenchors am Sonntag in der Markuskirche steht Geistliche Chormusik aus Barock, Romantik und Moderne, darunter die große Motette "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf" von Johann Sebastian Bach und die Motetten "Richte mich, Gott" von Mendelssohn-Bartholdy, "Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz" von Brahms und "Os justi" von Bruckner.

Ergänzend spielt Christoph Reinhold Morath an der Barockorgel Orgelwerke von J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy (Sonate III über "Aus tiefer Not") und Improvisationen.

Der Windsbacher Knabenchor zählt zu den führenden Chören Europas und hat unter Martin Lehmann sein besonderes Klangtimbre und Format bewahrt und profiliert.

Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarramt St. Markus (Info-Tel. 0 91 31/5 15 16).

