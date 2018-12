Winterdienst in der Fahrradstraße in Erlangen?

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss diskutierte, ob Schronfeld doch geräumt wird - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit Jahren kursiert das Thema durch die städtischen Ausschüsse. Wurde aber bislang immer wieder abgeschmettert. Obschon sich die Rad-Lobby vehement dafür stark gemacht hat und auch etliche Anwohner sich die Sache sehr wünschen, wie kürzlich in der Bürgerversammlung Gesamtstadt erst wieder zu hören war. Nun scheint eine Lösung in Sicht, und somit könnte die Fahrradstraße Schronfeld doch in den Winterdienst-Räumplan aufgenommen werden.

Im nächsten Winter könnte die Fahrradstraße geräumt werden. Doch es müssen „Optimierungsmöglichkeiten“ gefunden werden. © Foto: privat



Das Thema ist indessen zum Dauerbrenner geworden. Bereits vor drei Jahren wurde darüber eifrig diskutiert und am Ende abgelehnt, wie Harald Bußmann (Grüne Liste) im letzten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss erinnerte. Doch jetzt will man die Sache angehen, auch wenn durchaus noch reichlich Skepsis herrscht. Jedenfalls soll die Verwaltung erneut "Optimierungsmöglichkeiten prüfen" mit dem Ziel, jene Radachse Schronfeld ab dem Winter 2019/20 in den Räum- und Streuplan aufnehmen zu können.

Dass in diesen Zusammenhang schließlich die dortigen Absperrpfosten während der Wintersaison zeitweise entfernt werden müssen und ein zusätzliches Fahrzeug beschafft werden muss, sind "zwingende Voraussetzungen" für die anvisierte Aktion. Und das wurde im Gremium einstimmig gutgeheißen.

"Der Beschluss soll ein Auftakt sein, aber wir müssen weiter daran arbeiten", quittierte Bußmann das Votum.

Keine Entscheidung ohne Kehrseite. Und die liegt seit jeher bei den Personalkapazitäten. Die sind nach wie vor knapp, so dass eine Erweiterung des Räum- und Streuumfangs unter diesem Aspekt "sehr kritisch gesehen werden muss", wie es hieß. Das Ganze ist sicherlich keine leichte Übung und "geht personell an die Grenzen", so Marcus

Redel, Werkleiter des Betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.

Die Strecken, die bislang gestreut werden, sind zeitlich soweit ausgereizt, dass eine Erweiterung und gleichzeitig die maximale Arbeitszeit von täglich zehn Stunden einzuhalten, "nicht ohne Weiteres möglich" sei. Nur durch eine "tiefgreifende Umplanung" mehrerer Strecken könne die Schronfeld-Straße letztlich in den Winterdienst aufgenommen werden.

Ansonsten stellte sich das Stadtoberhaupt, auch ob der kritischen Töne, die immer wieder zu hören sind, lobend vor den städtischen Winterdienst: "Winterdienst zu leisten, ist eine verdammt harte Arbeit. Ja, er ist nicht immer perfekt, aber verdammt gut."

RAINER WICH