Winterdienst in Erlangen ist vorbereitet

ERLANGEN - Der Winterdienst der Stadt Erlangen ist auf die kalte Jahreszeit bestens vorbereitet.

Schnee und Eis können kommen: Der städtische Winterdienst ist bestens vorbereitet. Foto: Bernd Böhner



Insgesamt 117 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Dauerrufbereitschaft, um mit Kleintraktoren oder Handreinigern bei Bedarf auszurücken. Für die Reinigung der Fahrbahnen stehen 30 Fahrer auf großen Räumfahrzeugen zur Verfügung. Insgesamt 165 Kilometer Hauptverkehrsachsen werden mit höchster Priorität geräumt, zusätzlich 120 Kilometer gesonderte Radwege.

Höchste Priorität bei den Räumarbeiten genießen zudem über 400 Bushaltestellen sowie zahlreiche Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Kreuzungen, Treppenanlagen und öffentliche Plätze. An zweiter Stelle gilt es dann, Unfallschwerpunkte zu sichern.

Gestreut werden vor allem Steigungen, Straßen zu Schulen, Altenheimen oder in Industriegebieten. Nebenstrecken und Anliegerstraßen werden geräumt, soweit technische und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. "Leider können wir nicht alle Straßen gleichzeitig betreuen. Daher sind die zu räumenden Straßen, Wege und Plätze in Abstimmung mit Polizei, Rettungsdiensten, ADFC und Verkehrsbetrieben nach diesen Prioritäten eingeteilt", erläutert Marcus Redel, Werkleiter des Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.

Die Stadt weist darauf hin, dass lediglich Straßen und Radwege von der Kommune betreut werden. Die Reinigung öffentlicher Gehwege liegt hingegen in der Zuständigkeit der Grundstücksanlieger. Die "Schneeräumpflicht" gilt an Werktagen ab 7 Uhr, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr und jeweils bis 20 Uhr. Der Einsatz von Salz ist verboten. Für die Bürgerinnen und Bürger stehen im Stadtgebiet an vielen Wertstoffcon-tainerstandplätzen unverschlossene Streugutbehälter zur Verfügung.

