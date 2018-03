Winterwaldlauf in Erlangen: Mitmachen und Rekord knacken

Schon knapp 1500 Teilnehmer: Nachmeldungen für den Lauf sind noch möglich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Veranstalter freuen sich wieder über den großen Zuspruch von fast 1500 Anmeldungen (exakt 1464): Der 18. Erlanger Winterwaldlauf am Samstag in Erlangen dürfte wieder ein großer Erfolg werden. Noch kann man sich anmelden.

Am Samstag laufen wieder mehr als 1000 Sportler los. © Harald Sippel



Ab 10 Uhr geht es mit dem neuen Trail-Lauf los, anschließend dürfen Bambini, Schüler und Erwachsene in der Brucker Lache ran. Nachmeldungen sind am Freitag, 16. März, bei Intersport Eisert (13 bis 17 Uhr) und Samstag ab 9 Uhr in der Grundschule Brucker Lache möglich. Start und Ziel ist jeweils neben der Kirche St. Marien nahe der Sprecherbühne.

Der Winterwaldlauf ist in Erlangen eine Traditions- und Kultveranstaltung bereits seit 1998. Der Trail-Lauf findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, 7,5 Kilometer quer zu den Forstwegen. Die Teilnehmerzahl ist hier auf 150 begrenzt. Über 15 Kilometer sind viele starke Läufer dabei, die das Event als Vorbereitung für den Halbmarathon nutzen. Es wird Prämien für Streckenrekorde über 10 km und 15 km geben. Favoritin ist die Streckenrekordhalterin Sandra Haderlein (SC Kemmern). Auch Teilnehmer aus der Erlanger Partnerstadt Wladimir sind dabei, bereits im sechsten Jahr.

Auch einen sozialen Charakter hat der Winterwaldlauf: Schüler/Jugend und Asylsuchende zahlen kein Startgeld. Der Veranstaltungserlös dient einem guten Zweck und kommt der Obdachlosenhilfe „Lauftreff Willi“ zu Gute.

en