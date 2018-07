Wintz-Villa in Erlangen soll nicht alleine bleiben

Ein städtebaulicher Ideen-Wettbewerb macht sich Gedanken über einen Villen-Park - vor 1 Stunde

ERLANGEN - An der Burgbergstraße 70 wird auf einem historisch bedeutsamen Gelände ein neuer Villen-Park entstehen. Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb, ausgelobt vom Eigner des Geländes, der Siemens AG, hat erste greifbare Ergebnisse gebracht.

Die Wintz-Villa aus dem Jahr 1935 ist heute noch das beherrschende Element in dem großen Park-Gelände am Burgberg. Das unter Denkmalschutz stehende Haus soll — so hat es ein städtebaulicher Wettbewerb vorgeschlagen — von einer Reihe von Neubau-Villen ergänzt werden, ohne dem Grundstück den parkähnlichen Charakter zu nehmen. Foto: Harald Sippel



Das Zentrum des 16.000 qm großen Parks bildet die einstige Wintz-Villa, die später zur Landesanstalt für Bienenzucht umgewidmet wurde. Pläne der Universität, die Villa zu einem Gästehaus umzubauen, scheiterten an den Kosten. Danach wurden Gelände und Villa an Siemens verkauft, deren Unternehmensteil Real Estate das denkmalgeschützte Haus für universitäre Zwecke vorhalten wollte.

Zu dem städtebaulichen Wettbewerb waren über eine Ausschreibung neun Architektenbüros animiert worden, die sich ohne alle Vorgaben des Auslobers Gedanken über die Gestaltung des Geländes machen konnten. Während drei Büros weite Teile des Grundstücks überbauen wollten und deshalb bei dem 15-köpfigen Bewertungsgremium durchfielen, gab es drei Entwürfe, die in die engere Auswahl kamen. Die erste Wahl fiel schließlich auf das Münchner Architektenbüro Studio Dietzig von Roman Dietzig und Anne Wernicke. Dessen Entwurf sieht fünf Baufelder vor, auf denen dreigeschossige Stadtvillen mit Flachdächern stehen könnten. Diese sind so konzipiert, dass darin pro Etage ein bis drei Wohnungen untergebracht werden könnten, die grüne Umgebung wird über umlaufende Balkone in die Wohnungen geholt.

Eine ähnliche Konzeption verfolgten auch die zwei Architekturbüros, die jeweils mit einem dritten Preis ausgezeichnet wurden: das Erlanger Büro Gräßel-Architekten und das Nürnberger Büro Baum-Kappler Architekten. Allen drei Erstplatzierten ist gemeinsam, dass sie einerseits den Baumbestand weitgehend schonen, andererseits die Sicht auf die historische Villa in der Parkmitte nicht verdecken wollen. Der Siegerentwurf geht dabei am weitesten, da er die geplanten Gebäude jeweils an die Grundstücksgrenzen verlegt und die Parkmitte weiterhin von der ehemaligen Dienstvilla des einstigen Chefarztes der Universitäts-Frauenklinik, Hermann Wintz, dominieren lässt.

Unter Denkmalschutz

Gemeinsam ist den Siegerentwürfen auch der weitgehende Verzicht auf Fahrwege – eine Tiefgarage macht auch ebenerdige Parkplätze überflüssig. Lediglich eine Wendeschleife am Nordende des Grundstücks ist ein Zugeständnis an den Autoverkehr.

Für den städtischen Planungsreferenten Josef Weber und die Jury war es wichtig, dass der Villen-Charakter des Burgbergs an dieser markanten Stelle erhalten bleibt. Und Karl Göpfert, Geschäftsführer der Siemens-eigenen Berliner Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Erlangen, ist zufrieden damit, dass die unter Denkmalschutz stehende Villa nicht infrage gestellt wird. Dass sie für weitere Nutzungen ertüchtigt werden soll, steht wohl außer Frage – mit dieser Aufgabe waren die Architekten allerdings nicht befasst.

Allerdings hat Göpfert erkennen lassen, dass man die Zusammenarbeit mit dem Münchner Siegerbüro fortsetzen wolle. Dieses wird jetzt damit beauftragt, das Bebauungsplan-Verfahren voranzutreiben – erst danach kann ein Bauantrag gestellt werden, zu dem sich der Stadtrat und die städtischen Bauverwaltung verhalten müssen. Göpfert sagt auf Nachfrage auch, dass Siemens bei einer erfolgreichen Entwicklung des Geländes auch Eigner bleiben will: "Wir haben A gesagt, nun wollen wir auch B sagen."

Letztmals ins Gerede kam die leerstehende Villa im Frühjahr 2016, als Unbekannte in das Grundstück eindrangen und Scheiben der Villa einwarfen.

Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs sind mit Plänen, Visualisierungen und Modellen noch bis Freitag (täglich 10 bis 17 Uhr) im Kultursaal des Museumswinkels, Gebbertstraße 1, zu besichtigen.

PETER MILLIAN pm