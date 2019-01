Wir verlosen Tickets für den Ball des Sports in Erlangen!

Ein ganz besonderer Abend in der Heinrich-Lades-Halle - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Samstag, 19. Januar, ist es soweit: Der 55. Ball des Erlanger Sports steigt und mit etwas Glück können Sie bei uns Tickets für die Gala-Veranstaltung gewinnen.

Sie radeln olympisch, schwimmen auf Top-Niveau oder gehören zur Kletter-Elite Deutschlands: Gleich mehrere Sportler aus Erlangen sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, gewinnen Titel, stiegen auf. Am 19. Januar werden in der Heinrich-Lades-Halle wieder die besten Athleten der Stadt gekürt - hier können Sie bis dahin noch Ihre Stimme abgeben. Doch nicht nur für die Sportler steht ein ganz besonderer Abend bevor, auch Sie können am Ball des Sports teilnehmen!

Von 19 Uhr an geht es in der Heinrich-Lades-Halle los. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online in unserer Ticketcorner. Außerdem haben Sie bis zum 13. Januar hier die Chance, 3x2 Karten zu gewinnen.

