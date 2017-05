Wirbel um eingehülltes Haus in Erlangen

ERLANGEN - Ein in schwarz-rot-gelber Plane einhülltes Haus in Erlangen sorgt für Aufregung und auch Ängste. Was ist da los? Wir fragten nach.

Dieses Haus ist derzeit ein Blickfang im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof. © privat



Autofahrer gehen vom Gas, Radfahrer steigen von ihrem Drahtesel und Fußgänger bleiben plötzlich stehen: Sie alle blicken verwundert auf ein komplett in schwarz-rot-gelber Plane eingehülltes Haus in Sieglitzhof. An der Ecke Schronfeld/Lange Zeile weckt seit Donnerstag ein ungewöhnliches Gebilde bei Passanten und Anwohnern Aufmerksamkeit und zum Teil auch Ängste. Denn vor dem eingepackten Haus findet sich zugleich ein Hinweisschild mit Totenkopf: "Gefahr Zutritt verboten — diese Einheit ist begast mit Sulfurydifluorid" ist darauf zu lesen.

Aber keine Panik: Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, beruhigt ein Mitarbeiter des beauftragten Fachbetriebs für Holz- und Bautenschutz. Das Gebäude sei von Holzschädlingen befallen und müsse daher entsprechend behandelt werden.

Die auffallenden Nationalfarben haben dabei vor allem einen Grund: Zur besseren Berechnung der Maße und Einkleidung des Gebäudes müssen solche extra Planen mindestens aus zwei verschiedenen Farben sein: "Da hat der Chef gesagt, wir sind eine deutsche Firma, dann nehmen wir doch gleich Schwarz, Rot und Gelb", berichtet der Beschäftigte.

Die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen selbst liefen nach Plan, sagt der Angestellte. Ein Kollege habe erst am Freitag noch einmal alles genau überprüft. Wer das Ungetüm, das zwar an Christo erinnert, aber mit Kunst herzlich wenig zu tun hat, noch sehen will, sollte sich beeilen. Schon am Montag beginnt die Firma voraussichtlich mit dem Rückbau der Plane.

