Wirtschaftsschule: Unterricht nur mit Provisorium möglich

Wasserrohrbruch schlimmer als vermutet - Blitzeinschlag wohl Ursache - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Der Wasserrohrbruch in der Wirtschaftsschule im Röthelheimpark, der vermutlich durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde, ist doch gravierender als zunächst angenommen. Nur dank einer provisorisch verlegten Leitung kann der Unterricht dort weiter gehen.

Ein altes Gussrohr, das unter der Bodenplatte des Altbaus liegt, ist nach einem Blitzeinschlag in die Wirtschaftsschule gebrochen. Wie der Schaden repariert werden kann, ist derzeit noch unklar. © Klaus-Dieter Schreiter



Mit Spezialgeräten waren die Erlanger Stadtwerke angerückt, um die Schadstelle an der Hauptwasserleitung in der Wirtschaftsschule zu suchen. Dort, wo die Geräte die lautesten Rauschgeräusche angezeigt hatten, haben sie dann auch aufgraben lassen. Doch der Rohrbruch war dort nicht. Nur eine Verengung im Rohrsystem hatte die Geräusche verursacht. Verlässliche Zeichnungen über das Rohrsystem gibt es nämlich nicht, die Installation ist um 1952 von den Amerikanern gemacht worden.

Die Stadtwerke ließen daraufhin direkt am Altbau aufgraben, wo sie die Leitung vermuteten. Dabei stellten sie fest, dass das Wasser unter der Fundamentplatte des Hauses heraus strömt. Damit war klar: So ganz einfach lässt sich der Schaden nicht beheben.

Es muss zunächst ein Statiker kommen, der sagen kann, ob man das alte Gussrohr dort einfach freigraben kann, ohne die Statik des Hauses zu gefährden. Auf jeden Fall aber müsse die Bodenplatte abgestützt werden, erläutert Florian Engel vom Gebäudemanagement der Stadt.

Dann gebe es drei Möglichkeiten, den Schaden zu beheben: Entweder man komme direkt an die Schadensstelle und kann das Rohr flicken. Wenn das nicht geht, könne man versuchen, ein zweites Rohr in das geborstene zu schieben.

Eile besteht aber nicht, weil die Wasserversorgung über eine etwa 100 Meter lange Zuleitung von einem Hydranten an der Kurt-Schumacher-Straße sichergestellt ist. Allerdings hat das Verfahren großen Einfluss auf die Kosten. Bislang war man von einem Gesamtschaden von 50 000 Euro ausgegangen, den der Blitz verursacht hatte. Inzwischen nähere man sich wohl an 100 000 Euro an, abhängig davon, wie man den Rohrbruch reparieren könne, meint Engel.

Voll des Lobes über die gute Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken, Gebäudemanagement und den eingeschalteten Installateuren ist der Schulleiter der Wirtschaftsschule im Röthelheimpark (W.i.R.), Gerald Wölfel. Immerhin mussten große Teile der Elektrik und der Elektronik repariert werden, um den Schulbetrieb wieder aufnehmen zu können. Das habe prima geklappt, freut er sich.

kds