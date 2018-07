Am Sonntagnachmittag drang aus einem Fahrradgeschäft in der Nürnberger Straße in Erlangen dichter Rauch. In einem Büro und in einem Lager war ein Feuer ausgebrochen, dass die Feuerwehr schnell gelöscht hatte. Die Rauchentwicklung war jedoch so stark, dass umfangreiche Entlüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern nötig waren.