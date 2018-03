Wo Bedürftige in Erlangen ein warmes Plätzchen finden

ERLANGEN - Die Temperaturen sind eisig, darunter leiden vor allem Obdachlose und Bedürftige, die aus Kostengründen kaum oder wenig Heizung benutzen. In Erlanger Einrichtungen wie der Bahnhofsmission oder dem "Willi" finden sie ein warmes Plätzchen.

Wenn Lydia Campus bei der momentanen Kälte durch die Stadt geht, hat die Mitarbeiterin der Tagesstätte "Willi" immer die Augen auf. Sie sucht nach Obdachlosen. "Seit ein paar Tagen habe ich aber in Erlangen keine mehr gesehen", sagt Lydia Campus.

Die letzte Begegnung war in der vergangenen Woche. Da war es auch schon sehr kalt und auf einem Lichtschacht lag ein Mensch, geschützt vor den eisigen Temperaturen durch "viele Schlafsäcke". Lydia Campus sprach den Mann an, ob er nicht vielleicht doch lieber ein Dach über dem Kopf hätte.

Wollte er aber nicht, sagt Lydia Campus. Echte "Berber", wie die kompromisslosen Obdachlosen genannt werden, schlafen bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur draußen. Nur die Schlafsäcke hatte sich der Berber im "Willi" geholt.

Dorthin gebracht hatten die Schlafsäcke die ehrenamtlichen Helfer der Bahnhofsmission. Denn, so erzählt es Ingeborg Heinze, "die Erlangerinnen und Erlanger haben gleich zu Beginn der Kälte etliche Schlafsäcke bei uns vorbeigebracht". Sogar Schals und dicke Socken wurden extra für die Frierenden gestrickt. "Dafür möchte sich das ganze Team der Bahnhofsmission Erlangen bei den zahlreichen Spendern bedanken", sagt Ingeborg Heinze.

Am Dienstag wurde die Bahnhofsmission sogar regelrecht von "Kälteopfern" gestürmt. 24 Menschen drängten sich in den kleinen Räumen beim Bahnsteig 1. "Zusätzlich zu unseren Besuchern haben sich auch Reisende, die auf ihre Anschlusszüge warten mussten bei uns aufgewärmt". Warmer Tee oder Kaffee und belegte Brötchen standen für die Hungrigen in größeren Mengen bereit. Um sich auch weiterhin um die Gestrandeten oder die Reisenden kümmern zu können, sucht die Bahnhofsmission noch ehrenamtliche Helfer, die sich unter Telefon (0 91 31) 6 30 13 60 für die Mitarbeit melden können.

Weil es ja nicht nur nachts eisig kalt ist, sondern auch tagsüber die Temperatur permanent seit Tagen wie festgenagelt im Minusbereich steht, sind die weniger kompromisslosen Obdachlosen auf ein Dach über dem Kopf angewiesen. Wie die Stadt mitteilt, habe das Obdachlosenheim Wöhrmühle jeden Tag geöffnet. Es seien dort ausreichend Plätze für Obdachlose frei. Tagsüber stünde das "Willi" zur Verfügung.

Von den Zahlen her hat Lydia Campus im "Willi" jedoch keinen überdurchschnittlichen Anstieg der täglichen Besucher bemerkt. Auch bei der größten Kälte der vergangenen Tage sei "unsere Kundschaft gleich geblieben".

Der Wetterbericht verheißt auch weiter kaum steigende Temperaturen. So soll es am heutigen Donnerstag noch einmal klirrend kalt mit viel Sonnenschein werden.

Doch langsam dreht das Wetter Richtung Frühling. Am Freitag soll es wärmer werden, es gibt Wetterprognosen, die am Wochenende sogar 13 Grad vorhersagen.

EGBERT M. REINHOLD