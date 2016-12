Wo kracht‘s am schönsten?

Schicken Sie uns Ihre schönsten Silvesterbilder - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Sie lassen zur Begrüßung des neuen Jahres auch heuer wieder ein paar Raketen in die Luft steigen? Oder haben einen guten Blick auf das Feuerwerk um Sie herum und ein Handy oder eine Kamera zur Hand? Dann senden Sie uns doch Ihre Bilder von der Silvesternacht in Erlangen und Umgebung.

Feuerwerk (Symbolfoto) © NN



Falls Sie sich auf ein ordentliches Tischfeuerwerk beschränken — auch das interessiert uns.

Die schönsten Aufnahmen veröffentlichen wir hier im Lokalteil, außerdem wollen wir die Bilder in einer Fotoschau auf unserer Homepage www.nordbayern.de/erlangen vorstellen.

Und hier sollten Ihre Silvesterfotos landen: redaktion-erlangen@pressenetz.de (Stichwort: ER-Feuerwerk). Abschicken am besten gleich in der Nacht oder bis 14 Uhr am Neujahrstag.

en