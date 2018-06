Wochenende voll Architektur in Erlangen

Architektouren 2018 reichen Vom "Haus für ein Cello" bis zum Studentenheim - vor 3 Stunden

ERLANGEN - In ganz Bayern kann man bei den Architektouren 2018 wieder einen exklusiven Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen. Auch in Erlangen.

Über 9000 Quadratmeter Nutzfläche hat das Studentenwohnheim an der Rommel-Straße. © F.: Sippel



Unter den 287 beispielhaften Projekten, die von der Bayerischen Architektenkammer ausgewählt wurden, ist auch das "Haus für ein Cello" in Alterlangen, das von dem Erlanger Architekturbüro Gräßel Architekten realisiert wurde. In dem typischen Siedlungsgebiet entstand die Interpretation eines Siedlerhauses. Das Büro realisierte den Wunsch der Bauherren, für die Familie ein Wohnhaus zu gestalten, das der Musikalität der Bewohner Rechnung trägt. Der Entwurf berücksichtigt diese nicht alltägliche Anforderung, indem er dem Wohnbereich mehr Raum gab. Das entstandene Gebäude entwickelt sich über zwei Geschosse bis unter das leicht geneigte Dach und schließt eine Galerie im Obergeschoss mit ein.

Die Gebäudehülle wurde sehr sparsam und gezielt mit Fassadenöffnungen versehen, um die dichte Bebauung der Umgebung gezielt auszublenden. Das Haus für ein Cello sitzt inklusive der genutzten Gartenfläche auf einem streng geometrischen Sockel, der sich vom nicht genutzten Grundstücksteil bewusst abhebt. Damit konnte der Pflegeaufwand des Gartens auf ein Minimum reduziert werden. Durch das Haus in der Pappelgasse 9 wird am Sonntag um 15 Uhr geführt.

"Haus am Hang" nennt sich ein Projekt in der Bubenreuther Elias-Placht-Straße 12, bei dem es sich um eine Nachverdichtung mittels eines Neubaus handelt. Das Wohnen auf zwei Ebenen mit einer Ensemblewirkung wurde vom Büro lübeck summa architekten der Inhaber Christof Olaf Lübeck und Marc Summa aus Erlangen verwirklicht und überbaut eine Nutzfläche von 100 qm. Das Haus der Bauherren Heinl und Lübeck ist am Sonntag (13 bis 16 Uhr) zu sehen.

Nach Hemhofen in die Föhrenstraße 3 muss fahren, wer sich ein Effizienzhaus 40 Plus ansehen will – ein Einfamilienhaus als Plus-Energiehaus in monolithischer Ziegelbauweise. Das Haus, das das Büro Bucher/Hüttinger Architektur Innen-Architektur von Petra Hüttinger/Herbert Bucher aus Betzenstein entworfen haben, ist am Sonntag von 11 bis 12 Uhr zu sehen.

Ebenfalls aus der Feder eines Erlanger Büros stammt ein ökologisches Zweifamilienhaus in Passivbauweise mit einer Lärchenholzfassade, das am Sonntag von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen ist. Es steht allerdings im Birkenwäldchen 37 in Georgensgmünd und entstammt dem Architekturbüro von Farzaneh Nouri Schellinger, die in Erlangen schon mehrfach Ziel der Architektouren war.

Gleich zwei öffentliche Bauten sind jeweils am Samstag zu besichtigen. Die Löhehaus Kindertagesstätte und das Gemeindehaus in der Sieglitzhofer Straße 2a ist von den Architekten Barbara Rößner und Richard Waldmann aus Erlangen geplant worden unter Mitarbeit von Tim Beißler und Holta Dürschmid, die Landschaftsarchitektur besorgte Heidi Lehner von der WGF Nürnberg. Bei dem Objekt wurde der Gebäudebestand zum Gemeindehaus umgestaltet. Zu besichtigen am Samstag um 11 Uhr.

Einen Stopp legen die Architektouren bei der Studentenwohnanlage im Erlanger Campus Süd in der Erwin-Rommel-Straße 59a ein. Hier hat das Studentenwerk auf über 9000 qm Nutzfläche von karlundp, Ludwig Karl aus München, einen Neubau bestellt, der unter Mitarbeit von Markus Probst, Cornelia Oswald, Ina Philipp, Sandra Humanes und Lorena Koch zustande kam. Das Gebäude kann am Samstag um 10 und um 12 Uhr besichtigt werden.

