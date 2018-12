Wohnsitzloser darf in Erlangen auf Toilette und randaliert

ERLANGEN - Die Gutmütigkeit eines Gastwirts wurde am Sonntagabend von einem 28-Jährigen ausgenutzt, der nur mal eben die Toilette benutzen wollte. Schließlich musste die Polizei anrücken.

Ein 28-Jähriger fragte am Sonntagabend in einer Gaststätte nach, ob er mal auf die Toilette dürfe. Der Gastwirt erlaubte es ihm, obwohl dieser kein Gast war. Doch als der Besucher nach 30 Minuten noch immer nicht aus den Räumlichkeiten kam, sah der Gastwirt nach. Er traf den Mann rauchend in der Toilette an, wie die Polizei Erlangen-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Doch damit nicht genug: Der Unbekannte hatte außerdem die Tür mit einem Feuerzeug angesengt. Wegen der Schadensregulierung verlangte der Gastwirt die Personalien des 28-Jährigen. Der wollte sie jedoch nicht rausrücken. Der Wirt drohte also mit der Polizei, woraufhin der Mann ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht, auch seine Brille ging zu Bruch.

Der Täter konnte schließlich von Polizeibeamten festgenommen werden. Die zuständige Staatsanwältin stellte Haftantrag, da der 28-Jährige keinen festen Wohnsitz hatte und zudem erheblich strafrechtlich vorbelastet war.

krei