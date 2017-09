Hoher Sachschaden ist bei einem Küchenbrand in der Hertleinstraße in Erlangen entstanden. Als die Feuerwehr an dem zweistöckigen Wohnblock eintraf drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss. Das Feuer konnte schnell gelöscht gelöscht. Jedoch brannte die Küche fast komplett aus. Verletzt wurde niemand. © Klaus-Dieter Schreiter