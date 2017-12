Wundervolle Kinderstimmen in Erlangen

Adventskonzert der Sing- und Musikschule Erlangen - 18.12.2017 18:30 Uhr

ERLANGEN - Die Städtische Sing- und Musikschule der Stadt Erlangen hat in der Matthäuskirche unter der Gesamtleitung von Tina Groth, die unter anderem am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg studiert hat, ihr Adventskonzert gegeben. Die Zuhörer in der proppenvollen Kirche waren begeistert.

Die Städtische Sing- und Musikschule Erlangen hat in der Matthäuskirche ihr Adventskonzert gegeben. Weit über junge 100 Aktive waren am Werk. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Kinderchöre aus sechs Erlanger Schulen beteiligten sich an dem Konzert, so dass weit über 100 Kinderstimmen den Kirchensaal wundervoll füllten. Allein das war schon das Kommen zu diesem Konzert wert.

Aber auch die acht verschiedenen Ensembles begeisterten. Den Anfang machten die jungen Musiker mit ihrer Viola da Gamba. Gitarren und Blockflöten folgten. Dann ließen die Blechbläser mit "Mach hoch die Tür" und "O du mein Trost und süßes Hoffen" die Luft in der Kirche vibrieren.

Auch das Saxofon-, das Akkordeon- und das Gitarrenensemble wussten zu begeistern, bevor der Jugendchor "CanteMania" zwei Lieder brachte. Zwischendurch zeigten immer wieder die Sängerinnen und Sänger der acht Chöre ihr Können.

Das Klarinettenensemble brachte dann noch ein Stück aus der Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowsky, bevor Blechbläser und Chor

gemeinsam "Hört der Engel helle Lieder" anstimmten. Dieses Lied lud die Gäste zum Mitsingen ein, und die dritte Strophe wurde als Zugabe dann noch einmal gesungen. "Super toll geklungen" hätte das Konzert in der Kirche, die bekanntlich als Konzertkirche gebaut wurde und eine entsprechend gute Akustik hat, freute sich hernach die Leiterin der Städtische Sing- und Musikschule, Diplommusikpädagogin Bärbel Hanslik.

Die Gäste bestätigten diese Einschätzung mit anhaltendem Applaus.

