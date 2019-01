Wüste Massenschlägerei in einer Bar in Erlanger Innenstadt

Bis zu 15 Personen gingen aufeinander los - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr kam es in einer Bar in der Neuen Straße in Erlangen zu einer größeren Auseinandersetzung, die in eine Massenschlägerei mündete. Teilweise wurde noch auf bereits am Boden liegende Personen eingeschlagen.

Zwei Personengruppen gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Die Situation spitzte sich zu, es kam zu körperlichen Übergriffen. Die Kontrahenten versetzten sich gegenseitig mehrere Fausthiebe. Teilweise wurde noch auf bereits am Boden liegende Personen eingeschlagen. Mindestens drei Beteiligte wurden bei der Schlägerei durch Hämatome und Abschürfungen leicht verletzt.

Bis zu 15 Personen sollen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Die Streithähne standen teils erheblich unter Alkoholeinfluss - es wurden Werte von bis zu 1,7 Promille gemessen. Die Polizei Erlangen leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.