Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Paul-Gossen-Straße in Erlangen. Ein VW Lupo geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast auf dem Mittelstreifen der Straße.

Die IG Metall hat am Mittwoch wieder zu Streiks in 30 Betrieben aufgerufen. Darunter auch Siemens Healthcare in Erlangen an der Allee am Röthelheimpark.