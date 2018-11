Zeichen der Zeit: "Neue Haare" für Höchstadts Christkind

Anja Stowasser wurde von Friseurin Jessica Essler für ihren Auftritt gestylt - vor 52 Minuten

HÖCHSTADT - Das Höchstadter Christkind, mit bürgerlichem Namen Anja Stowasser, hat gestern von seiner "Leib-Friseurin" Jessica Essler vom gleichnamigen Salon in der Bamberger Straße, die ersten Locken für die Saison bekommen.

Friseurin Jessica Essler stylt Anja Stowasser für den himmlischen Auftrag. Foto: Eduard Weigert



Friseurin Jessica Essler stylt Anja Stowasser für den himmlischen Auftrag. Foto: Eduard Weigert



Seit 22 Jahren ist die Familie Essler so etwas wie das Christkind-Management von Höchstadt. Esslers übernehmen ehrenamtlich Terminplanung, Outfit und Frisur.

Anja Stowasser (25), im irdischen Beruf in der Personalabteilung der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach tätig, ist im zweiten Amtsjahr, erinnert sich gern an die 25 Auftritte, bei denen sie weihnachtliche Stimmung verbreiten durcfte, und freut sich auf eine ähnlich schöne Amtszeit wie 2017.

Los geht es am ersten Advent in Lonnerstadt, in Höchstadt eröffnet das Christkind den Weihnachtsmarkt am 7. Dezember.

rg