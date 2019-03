Zerrissene Mülltüten verschmutzen Straßen in Erlangen

Verkehrsrisiko: Windböen wehen gelbe Säcke auf die Werner-von-Siemens-Straße - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Gelbe Säcke gehören eigentlich nicht auf befahrene Straßen. Trotzdem war in Erlangen – vor allem zur aktuell recht windigen Zeit – vermehrt genau dieser Anblick zu finden. Die zerrissenen Mülltütet sind auch ein Verkehrsrisiko.

Die Vermüllung der Werner-von-Siemens-Straße von der Henkestraße bis zum Zollhaus haben heftige Windböen verursacht. © Foto: Männel



Werden die gelben Säcke nämlich schon Tage vor der Abholung vor die Haustür gestellt, reicht etwas windiges Wetter bereits aus, um die Mülltüten auf naheliegende, befahrene Straßen zu wehen. Dort werden sie von Autos und Bussen getroffen, woraufhin sich deren Inhalte über die Straße verteilen.

Um dem vorzubeugen, gibt die Stadtverwaltung an, man solle seinen Müll bestenfalls erst morgens am Tag der Abholung herausbringen, oder — falls dies nicht möglich ist — am Vorabend. Denn Müll, der auf der Straße landet, wird nicht von den Müllwagen sondern erst einige Zeit später von der Stadtreinigung aufgesammelt.

Auf Nachfrage gab Walter Männel — der Leser, der die Erlanger Nachrichten auf das Problem hinwies — an, dass es mindestens 16 Stunden dauere, bis der verteilte Müll letztendlich aufgesammelt wird. Er weist besonders auf das dadurch entstehende Risiko für Fahrradfahrer hin, die auf dem freiliegenden Müll ausrutschen können.

Eine Gelbe Tonne könnte helfen

Aus seiner Sicht gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten: Entweder an der aktuellen Müllablagestelle einen Müllcontainer aufzustellen oder eine ganz andere Ablagestelle zu verwenden. Abgesehen davon könnte die Müllabfuhr problemlos den gröbsten Müll mit Besen aufkehren, so Männel. Er selbst hat sich eine gelbe Tonne gekauft, um gegen das Problem vorzugehen.

