Zeugen gesucht: Einbruch in Erlanger Café

Täter ließ einen Computer mitgehen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in ein Café in Erlangen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher muss zwischen Samstag, 18. Februar, 18 Uhr und 20. Februar, 7.45 Uhr, in das Café am Katholischen Platz eingedrungen sein. Er hebelte dazu eine Tür auf, um in den Innenraum zu kommen. Dort stahl er unter anderem einen Computer. Der Wert der Beute und die Höhe des Sachschadens belaufen sich zusammen auf über 500 Euro.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Rufnummer lautet: 0911/ 2112-3333.

vb