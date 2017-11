Zigarettenautomaten in Erlangen umgeworfen

Glasfront kaputt — Polizei sucht Zeugen - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Am Mittwoch um kurz nach 4 Uhr morgens haben unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Paulistraße einen im Vorraum des Lokals aufgestellten Zigarettenautomaten umgestoßen.

Symbolbild. © colourbox



Symbolbild. Foto: colourbox



Die Frontverglasung des Automaten ging dabei zu Bruch. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Unmittelbar vor der Tat verließen vier Personen die Gaststätte. Ob die Personen, drei Männer und eine Frau, mit dem Vorfall in Verbindung stehen ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Polizei bittet zu diesem Vorfall um Hinweise von Passanten im Bereich der Pauli-/Goethestraße und aufmerksamen Gästen des Lokals selbst. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 mit der Polizei

Erlangen in Verbindung zu setzen.

en