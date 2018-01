Zigarettendieb scheitert an selbstgebastelter Alarmanlage

Grundstückseigentümer ergriff nach wiederholten Diebstählen die Initiative - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Bei einem Einbruch in ein Haus in Erlangen-Bruck hatte es ein 31-Jähriger auf Zigaretten abgesehen. Doch als der 31-Jährige das Anwesen betrat, berührte er eine Angelschnur. Und das hatte Folgen.

Das Grundstück mit Wintergarten in der Geißlerstraße war bereits mehrfach zum Ziel von Diebeszügen geworden – der Täter hatte es auf dort aufbewahrte Zigaretten abgesehen. Nach dem letzten Diebstahl am 7. Januar wurde es dem 47-jährigen Eigentümer zu viel: Er befestigte an seinem Gartentürchen eine Angelschnur, die über einen Sensor Alarm auslöste.

Als der Einbrecher in der Nacht zum Dienstag erneut das Anwesen betrat, meldete dies die selbstgebastelte Alarmanlage direkt ins Schlafzimmer des Bewohners. Dieser entdeckte auf den Bildern seiner Überwachungskamera den Eindringling und alarmierte die Polizei. Den Täter überwältigte er selbst und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Diese nahmen ihn fest, nachdem er die Diebstähle gestanden hatte. Außerdem stellte die Polizei das Fahrrad sicher, mit dem der 31-Jährige gekommen war – dieses hatte er vermutlich ebenfalls gestohlen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

