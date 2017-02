Zimmerbrand in Erlangen löst Großeinsatz aus

ERLANGEN - Ein Zimmerbrand ist der Feuerwehr am Samstagmorgen aus der Gabelsberger Straße gemeldet worden. Es qualmte mächtig - verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Ein Zimmerbrand ist der Feuerwehr aus der Gabelsberger Straße gemeldet worden. Offenbar aber hatte nur das Essen gebrannt, jedoch war die Rauchentwicklung erheblich..Foto: Klaus-Dieter Schreiter © Klaus-Dieter Schreiter



Weil in dem Haus mehrere Personen wohnen und eine von ihnen offenbar nicht gleich auffindbar war und mit Verletzten gerechnet werden musste, rückte auch der Rettungsdienst mit großer Mannschaft an. Letztendlich aber war alles nicht so schlimm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gebrannt hatten offenbar Gegenstände, die auf einem Herd in der Dachgeschosswohnung gelagert waren. Auch Teile der Küchenmöbel wurden dadurch angekokelt. Die Einsatzkräfte des Löschzuges der Ständigen Wache, die mit schwerem Atemschutz in das Haus eingedrungen waren, hatten die Sache aber schnell im Griff und konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern.

Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Erlangen Innenstadt. Der Brandschutt wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung getragen. Die ist allerdings für die nächsten Tage nicht mehr bewohnbar, weil sie erheblich verqualmt war und sich Ruß überall abgesetzt hat.

Für die Feuerwehr war die Anfahrt in der engen Gabelsberger Straße eine echte Herausforderung. Vor allem die Drehleiter musste zentimetergenau positioniert werden, und trotzdem konnten die Stützen nicht komplett ausgefahren werden, weil die geparkten Autos im Weg waren.

