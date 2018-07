Zoff vor dem Erlanger Bahnhof

Opfer beleidigt und mit Bier übergossen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ziemlich ruppig ging es am Sonntagabend auf dem Bahnhofsvorplatz in Erlangen zu, wo sich zwei Männer in die Haare geraten waren.

Polizei Foto: Polizei



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren ein 48-jähriger Erlanger und ein 27-Jähriger in Streit geraten. In der Folge übergoss der Ältere den Jüngeren mit Bier und versetzte ihm einen Kopfstoß gegen die Stirn. Außerdem beleidigte er den 27-Jährigen.

Polizei sucht Zeugen

Gegen den 48-jährigen Erlanger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Erlangen unter der Telefonnummer (09131) 760-114 entgegen.

