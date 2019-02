Zombies in Erlangen kriegen Hunger

Am Samstag Premiere des Amateur-Projekts "Cabina de la locura" — Satirischer Horrorfilm - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Die Untoten haben die Faxen dick – und schlagen zurück: Am Samstag hat – bei freiem Eintritt – ab 20 Uhr der Zombie-Horror-Film "Cabina de la locura", ein Projekt Erlanger Filmenthusiasten, im "Dartmoor Inn", Friedrichstraße 34, Premiere.

Ein bisschen Spaß muss sein: So stylish daneben kann ein Zombie daherkommen. © Foto: Jürgen Konrad



Ein bisschen Spaß muss sein: So stylish daneben kann ein Zombie daherkommen. Foto: Foto: Jürgen Konrad



Das weiß doch ein jedes Kind, dass Zombies, jene weißgesichtigen, tumben Schlurfer, ausschließlich Fleisch, vornehmlich das "normaler" zweibeiniger Artgenossen, zu sich nehmen. In "Cabina de la locura" ist das anders: Die Zombie-Großfamilie, die sich da am Essenstisch versammelt hat, macht voll auf gesund und verzehrt ausschließlich Salat und Gemüse.

Vegane Zombies – hör mir auf! Gab’s das eigentlich schon mal? Jedenfalls hilft den bemitleidenswerten Kreaturen dieses Films ihre Ernährungs-Läuterung nichts, denn ihre Nachbarn und überhaupt alle "gerecht" empfindenden Menschen wollen diese "unnormalen" Irrlichter nicht mehr länger dulden. Eine üble Hetzkampagne braver Bürger, opportunistischer Politiker und sensationsgeiler Medienvertreter beginnt, bis die bis dato harmlosen Freaks wieder den Appetit verspüren, der ihnen per Mythos auch zusteht.

Er hat’s wieder getan: Ex-Filmstudent Holger Wlodarczak hat erneut, wie bereits beim Vorgänger, dem Western-Horror "Cerca de la locura", seine Kumpels und Freunde zusammengetrommelt, um eine Art Fortsetzung des Erstlings von 2007 zu drehen. Wieder ist es die "Familie" des Debüts, die im Zentrum steht und sich gegen die selbsternannte "Zombie Self-Defense Force" eines wild gewordenen Mobs wehren muss, der gegen die "Zombisierung des Abendlandes" hetzt und ein ums andere Mal skandiert: "Wir wollen keine Zombie-Schweine!". Botschaft verstanden? Selbst ein Fast-No-Budget-LiebhaberProjekt wie "Cabina de la locura" kann durchaus spitze Kommentare zu gewissen Auswüchsen der Zeitläufe in Wort und Bild setzen.

Aber keine Angst: Die unter anderen im oberpfälzischen Etzelwang, in Frauenaurach und am Altstädter Kirchenplatz gedrehte Zombie-Fantasie ist – und das soll sie auch sein – ein augenzwinkernder Spaß für all diejenigen, die einen Spaß dergestaltiger Ausprägung auch verstehen können. Sehr unterhaltsam!

mko