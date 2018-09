Im Halbfinale ist Schluss: Die Erlangen Sharks Ladies verlieren in den Playoffs gegen die Stuttgart Scorpions Sisters das erste Spiel der Saison mit 14:47.

Am Samstagnachmittag musste die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Erlangen gesperrt werden - und Hunderte Fans des FSV Mainz 05, die auf dem Weg zum Club-Auswärtsspiel waren, strandeten in Erlangen. Ein Großaufgebot der Polizei nahm die Anhänger in Empfang und eskortierte sie weiter. Es kam nach ersten Informationen zu keinerlei Zwischenfällen.