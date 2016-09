Zu schnell: Sattelzug verkeilt sich am Kreuz Erlangen

Anhänger und Zugmaschine stehen quer - Bergung dauert an - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Ein Sattelzug hat sich am Samstagmittag an der Auffahrt von der A73 auf die A3 in Richtung Regensburg völlig verkeilt. Der Fahrer war in der Kurve zu schnell unterwegs und hatte die Kontrolle verloren.

Die Lage für die Einsatzkräfte ist kompliziert: Ein Sattelzug hat sich auf der Fahrbahn verkeilt, der Anhänger schob sich neben die Sattelzug-Maschine. Zuvor wollte der 50-jährige Fahrer des Gespanns gegen 11.35 Uhr am Kreuz Fürth-Erlangen von der A73 kommend auf die A3 in Richtung Regensburg fahren. Auf nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle, nachdem er die Kurve zu schnell genommen hatte.

Der Sattelzug brach nach rechts aus. Dadurch schob sich der Anhänger nach links an der Zugmaschine vorbei. In V-Form kam das Gespann auf der einspurigen Fahrbahn zum Stehen. Die Bergung des Sattelzuges dauert noch an. Die Umleitung führt von der A73 an der Ausfahrt Eltersdorf zurück in Richtung Erlangen. So erreichen die Verkehrsteilnehmer die A3 in Richtung Regensburg.

Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

tok

