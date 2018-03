Im Kleinen Rathaus an der Schuhstraße ging es am Samstag wortwörtlich rund. Zirka 60 Teilnehmer quälten sich beim siebten Erlanger Treppenlauf die Stufen hinauf und hinunter. An den Start gingen sowohl Einzelläufer als auch Teams. Am Ende holte Favorit Christian Riedl den Sieg.