Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft in Erlangen

Einzelhändler berichten laut City-Manager Christian Frank von erfreulichen Zahlen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei — und der Einzelhandel zeigt sich laut Erlanger City-Management zufrieden. Auch die "Kleinen" sind bei den Kunden gut angekommen.

Auch zwischen den Jahren war in der Erlanger Innenstadt einiges los: So mancher nutzte die Tage, um Gutscheine einzulösen oder auch Geschenke umzutauschen. © Foto: Harald Sippel



"Das ist noch nie passiert", sagt Regine Macé fassungslos. Der Parmesan ist ausgegangen. Am Mittwoch, dem ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, konnte die Mitarbeiterin in der Käseecke Waltmann nur auf eine leere Stelle auf der Theke deuten, wo sonst immer ein riesiges Stück des italienischen Hartkäses prangt.

Einen Tag später ist alles wie immer. Regine Macé kann wieder Parmesan verkaufen. Es habe an Lieferschwierigkeiten gelegen, sagt Chef Volker Waltmann. Nicht daran also, dass die Erlanger dieses Jahr an Weihnachten viel mehr italienische Pasta mit darüber geriebenem Käse als sonst gegessen hätten.

Das Geschäft ging trotzdem gut, "es war nicht Bombe, aber ich bin zufrieden", sagt Waltmann. "Käsereifungstechnisch" sei es allerdings ein perfektes Weihnachten gewesen.

Die Qualität, der Reifegrad, der Zustand, der Geschmack, alles habe wunderbar gepasst, "noch nie waren am 22. und 23. Dezember so viele Sorten auf den Punkt reif, das war für mich die größte Befriedigung". Nun läuft das Silvestergeschäft, da ist weniger Sortenvielfalt gefragt, sondern Käse fürs Fondue und fürs Raclette.

Seit Oktober, sagt Waltmann, werde der Raclettekäse in seinem Keller einmal wöchentlich mit Weißwein gewaschen. Momentan ist das Lager ziemlich leer, erst nach Heiligdreikönig im Januar kommen wieder Lieferungen, berichtet Volker Waltmann weiter.

Leergekauft ist der Spielzeugladen Kornblume nicht, lediglich das digitale Audiosystem "Tonie" hatte dieses Jahr so eingeschlagen, dass schon vor Weihnachten die Soundboxen ausgingen und kein Nachschub mehr zu bekommen war. Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft ist Inhaberin Anita Stürcke trotzdem. Es seien wieder mehr Leute in der Stadt, meint sie. Kunden hätten erzählt, dass sie eigens wegen der Waldweihnacht auf dem Schlossplatz und der Eisbahn nach Erlangen kämen und dies mit einem Einkaufsbummel verbinden. Waren umtauschen wollen in den Tagen nach Weihachten wenig Kunden, erklärt Stürcke, "weil wir vorher intensiv beraten haben". Die "Klassiker" — Holzspielzeug, Plüschtiere — und, dieses Jahr verstärkt, Krippenfiguren seien sehr gefragt gewesen.

Auch der Geschäftsführer des City-Managements, Christian Frank, zeigt sich mit dem Weihnachtsgeschäft in der Stadt zufrieden. Er hat mit verschiedenen Einzelhändlern gesprochen und "unterm Strich" seien deren Zahlen erfreulich gewesen. "Am Anfang der Adventszeit haben die Leute noch nicht so viel gekauft, es war eher befriedigend, aber die letzten eineinhalb Wochen vor Heiligabend sind Frequenz und Umsatz sehr gut gewesen", schildert Frank die positiven Rückmeldungen der Inhaber.

Was den City-Manager freut: Auch die kleineren Läden abseits der Hauptstraße, wie beispielsweise in der Pfarr-, Wasserturm- oder Oberen Karlstraße, seien von den Kunden gut besucht worden. Auch Weihnachtsmärkte, die Kindereisenbahn auf dem Hugenottenplatz und die Eisfläche auf dem Schlossplatz seien gut angekommen, erzählt Frank. Ob das rege Treiben in der Innenstadt nun am Weihnachtsgeschäft oder an der wieder eröffneten Martinsbühler Straße liegt, lasse sich nicht sagen.

Nichts zum Weihnachtsgeschäft sagen sagten indes auch die Galerie Kaufhof sowie die Erlanger Arcaden. Die Verantwortlichen seien nicht zu sprechen oder im Urlaub bzw. Zahlen gebe es erst später, hieß es dort auf EN-Anfrage.

