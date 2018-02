Zukunft des alten Landratsamtes in Erlangen ungewiss

ERLANGEN - Das "alte" Landratsamt und die noch ungewisse Zukunft dieses innerstädtischen Filetstücks am Marktplatz beschäftigt die Erlanger ÖDP schon seit geraumer Zeit. Ihr Antrag mit verschiedenen Vorstellungen zur weiteren Nutzung dieses Gebäudes kam nun im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss erneut zur Sprache.

Das geschichtsträchtige Haus in bester Innenstadtlage gehört dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der will das Gebäude veräußern. © Harald Sippel



Dass die Stadtverwaltung alsbald mit dem Eigentümer ins Gespräch kommt und dabei über eine "sinnvolle Nachnutzung" des geschichtsträchtigen Amtshauses nachdenkt, ist das erklärte Anliegen der beiden ÖDP-Stadträte. Wohngruppen für Senioren, Betreutes Wohnen, ein Alten- oder Pflegeheim, eine mögliche Tages- und Nachtpflege wie auch die Nutzung für Vereine, Verbände oder eben für die Jugendsozialarbeit – in all diese Richtungen schweifen die Ideen und Vorstellungen der ÖDP. Jedenfalls wird von ihnen eine "bereichernde Wohnnutzung" an dieser Stelle favorisiert.

Allerdings konnte die Verwaltung nicht viel Neues zu dem Thema beitragen. Entsprechend die Reaktion: "Ich bin enttäuscht, dass hier nicht mehr gekommen ist", meinte deshalb ÖDP-Rat Frank Höppel. Und dass das Gebäude späterhin als Bürohaus genutzt wird, was sich unter anderem die SPD vorstellen könnte, findet so gar nicht den Beifall Höppels. Dafür sei das Haus einfach "zu schade".

"Belebte Nutzung"

Im Gegenzug wiederum konnte sich der SPD-Sprecher Philipp Dees "nicht vorstellen", dass das Haus einmal als "ein reines Wohngebäude" genutzt werden soll. Er favorisiert dagegen eher eine "gemischte Nutzung". Dees möchte damit auch die "Innenstadt lebendig erhalten". In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass doch etliche Leute, die das Landratsamt frequentiert haben, wohl gleich auch die Gelegenheit nutzten und in der Stadt eingekauft haben.

Damit rannte Dees offene Türen bei Josef Weber ein. Denn auch der städtische Baureferent möchte "an dieser Stelle keine introvertierte, sondern eine belebte Nutzung" haben.

Wie auch immer. Vorstellungen, Wünsche oder gar hochfliegende Ideen sind das eine. Der Eigentümer oder Investor das andere. Oberbürgermeister Florian Janik stellte deswegen noch einmal klar, dass letztlich "der Eigentümer entscheidet, was er an dieser Stelle machen will." Jedenfalls befindet sich die Immobilie derzeit noch nicht auf dem Markt. Längst aber sei ein Makler eingeschaltet, der die Vermarktung des Gebäudes unter seinen Fittichen hat.

Während der Diskussion im Ausschuss entstand immer wieder der Eindruck, als seien die Eigentumsverhältnisse völlig unklar. Aber: Dieses Gebäude befindet sich im Besitz des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Und: "Der Landkreis plant, das Gebäude zu veräußern", erläuterte Hannah Reuter, Pressesprecherin im Landratsamt, im September vergangenen Jahres auf Anfrage der EN.

Strukturen schützen

Aber die Dinge sind im Fluss. Die Verwaltung habe bereits vor einem Jahr erste Gespräche mit jenem Makler geführt, wie es hieß. Nun gilt es, schlicht dran zu bleiben und sich für die "Umsetzung der Ziele einzubringen."

Und die lauten: "Historische Strukturen sollen geschützt und vorhandene Mischnutzungen erhalten bleiben, soweit sie sich nicht gegenseitig stören." Dabei soll die Innenstadt als "Standort für private und öffentliche Dienstleistungen, für Kultur- und Bildungseinrichtungen gestärkt werden."

RAINER WICH