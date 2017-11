Zum Auftakt lassen’s die Erlanger Narren krachen

Brucker Gaßhenker eröffneten die Faschingssaison mit ihrer Narrendämmerung in der ausverkauften Sporthalle des SC Eltersdorf - vor 23 Minuten

ERLANGEN - Die Brucker Gaßhenker haben die Faschingssaison mit der Narrendämmerung in der Sporthalle des SC Eltersdorf eröffnet. Mit ihrem fast dreistündigen Programm begeisterten sie die rund 200 Gäste in der ausverkauften Halle vollends.

Die Brucker Gaßhenker haben in der Turnhalle des SC Eltersdorf ihre Narrendämmerung gefeiert und das Publikum vollends begeistert. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Brucker Gaßhenker haben in der Turnhalle des SC Eltersdorf ihre Narrendämmerung gefeiert und das Publikum vollends begeistert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Pünktlich um 20.11 Uhr hallten zwölf Gongschläge durch die Halle, und dann marschierten die Aktiven schwungvoll ein und stellten sich dem Publikum vor. Auch das noch amtierende Prinzenpaar Chrissi II. und Chris I. sowie das Kinderprinzenpaar Pascal I. und Hanna I. waren mit dabei. Den fulminanten Auftakt der Shows machte die Rockformation "Rockabillies" des SC Eltersdorf, Tanzmariechen Hanna wirbelte danach über das Parkett, und dann legten Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und Stadtrat Christian Lehrmann eine Bütt hin, die es in sich hatte. Sie: "Christian, möchtest du mein Prinz sein?" Der war ziemlich perplex, konnte dann die Voraussetzungen für diesen Job aber doch nicht erfüllen. Als es darum ging, den Rathausschlüssel von der Narrlangia, den Roten eben, wieder zu holen, meinte Preuß: "Mit den Roten machst du wohl nicht so gerne Geschäfte". CSU-Mann Christian darauf: "Wir fliegen lieber nach Jamaika".

Dann überbrachte Christian Lehrmann im Namen von Oberbürgermeister Florian Janik noch freudige Botschaften: Die Stadt wird zukünftig den Brucker Faschingszug finanziell unterstützen, und auch das Loch für den Brucker Kirchweihbaum werde befestigt, versprach er. Für diese Neuigkeiten gab es beinahe frenetischen Applaus.

Als Gäste war auch die Jugendgarde der "Allamoschee" aus Effeltrich dabei, die ebenso begeisterten wie die Brucker Cheerleader. Brucker Gipfelstürmer und die Juniorengarde zeigten dann noch ihr neues Programm, bevor es in die Pause ging.

Showtanz und Mariechen

Nachdem die Prinzengarde einmarschiert war und getanzt hatte, wurde das alte Prinzenpaar Chrissi II. und Chris I. verabschiedet, und Matthias I. und Verena I. als neue Regenten vorgestellt. Inthronisiert werden die beiden am 5. Januar in der Stadthalle. Die Blue Diamonds und auch die

großen Aktiven mit ihrem Showtanz begeisterten spät abends dann noch, und Tanzmariechen Selina und die berühmten Evergreens zeigten ebenfalls, was sie für die neue Session vorbereitet haben. Auf dem Programm standen auch noch etliche Ehrungen durch den Chef des Ordenskapitels, Hans Siegel. Zum fulminanten Schlussbild kamen dann alle Aktiven in ihren Kostümen noch einmal auf die Bühne. Sie hatten die Erlanger Narren mit ihren Shows richtig eingestimmt auf die fünfte Jahreszeit, die allerdings bereits am 14. Februar wieder zu Ende ist.

kds