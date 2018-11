Am Dienstag, gegen 15.15 Uhr, wurden die Feuerwehrleute nach Walpersdorf gerufen. In dem Ortsteil von Rednitzhembach war in einem Haus ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Bislang ist die Ursache nicht geklärt, die Ermittlungen laufen.

In einer spektakulären Aktion ist der Kleine Bischofsweiher nordöstlich vom "Dechsi" abgefischt worden. Morgens um sieben haben sich die rund 30 Männer mit Netzen und Keschern an die Knochenarbeit gemacht. Am Ende gab es aber eine ordentliche Ausbeute zu verkünden. 300 Zentner Karpfen, zahlreiche Rotaugen und Schleien landeten in den Eimern.