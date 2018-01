Zum siebten Mal: Ladendieb in Erlangen erwischt

Er wollte Parfüm im Wert von 165 Euro stehlen - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Am Mittwochvormittag konnte ein Dieb in einem Erlanger Kaufhaus auf frischer Tat ertappt werden, als er versuchte, Parfüm in seiner Jacke zu verstecken. Der 37-jährige Tatverdächtige fiel der Polizei nicht zum ersten Mal auf.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Kaufhausdetektiv den 37-Jährigen, als das Parfüm unter seiner Jacke versteckte.

Die hinzugerufenen Polizisten kannten den Mann bereits. Seit Jahresanfang wurde er sieben Mal bei einem Ladendiebstahl erwischt. Nun wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Durch die Festnahme klärte sich zudem ein Diebstahl eines Handys aus einem Lottogeschäft. Dort wurde einer Angestellten im Dezember ihr Mobiltelefon im Wert von 350 Euro gestohlen.

