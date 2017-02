Zur Rede gestellt: Vandalen werden handgreiflich

ERLANGEN - Ein 51-Jähriger hat am Mittwoch zwei Jugendliche angesprochen, die ein geparktes Auto beschädigten. Daraufhin wurden die Vandalen handgreiflich.

Polizei im Einsatz Foto: NN-Archiv



Mittwochabend gegen 20 Uhr beobachtete ein 51-jähriger Anwohner während eines Spazierganges im Angergebiet zwei Jugendliche, die ein geparktes Auto beschädigten.

Als der 51-Jährige die beiden jungen Männer ansprach, antworteten diese in russischer Sprache und gingen mit drohender Geste auf den Zeugen zu. Einer der beiden Täter führte dabei eine Schlagbewegung gegen den Oberkörper des Mannes aus und beschädigten dabei dessen Jacke. Anschließend ergriffen die beiden jungen Männer die Flucht in Richtung Schwabenstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung im Nahbereich des Tatortes konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden.

Ob der Täter bei der Schlagbewegung tatsächlich einen Gegenstand in der Hand hielt, konnte der 51-jährige Zeuge in seiner Vernehmung nicht angeben. Durch den Vorfall wurde er nicht verletzt, seine Jacke wurde am rechten Ärmel aber etwa zehn Zentimeter aufgerissen. Der Sachschaden: rund 150 Euro.

Der ordnungsgemäß abgestellte Pkw einer Anwohnerin war auf der gesamten rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind ca. 16 Jahre alt, der erste Täter hat eine schlanke Figur und war bekleidet mit blauer Jacke und blauer Hose. Der zweite Täter ist von kräftiger Figur und bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Beide Täter sprachen nach Aussage des Zeugen russisch.

Zeugen, welche die Tat im Bereich der Isarstraße/Angergebiet beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer (09131) 760-114 /- 115 in Verbindung zu setzen.

